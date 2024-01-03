「我們到了芝加哥 了，大家快醒來看雪吧！」爸爸喊著。其實從北京上了飛機，我就一直在看卡通。不用刷牙洗臉、不用上床，我恨不得繼續留在飛機上。沒想到我們又上了一架小飛機，飛到樹還很綠，草也不黃的大南方。太棒了，媽媽教書的學校就在這個美麗而溫暖的小城。

一個太陽天，我們全家去看一位老奶奶。迎接我們的是一個頭頂散發銀光的漂亮阿姨，我有禮貌地說聲「阿姨好」，媽媽卻急著糾正我：「她不是阿姨，她是林老師。林老師跟你四川的奶奶一樣，已經退休 了。快叫奶奶！」

「別怪她！其實把我叫的年輕些，我更樂了。」林老師拉著我與弟弟的手，邊走邊說。

哇！我從沒見過誰家有這麼多又高又大的窗戶。除了牆上的畫之外，我還注意到餐桌上、鋼琴上和書架上都擺著漂亮的花。「我可以摸摸看嗎？」我瞪大著眼睛問。林老師半蹲著說：「你可以輕輕摸一下，也可以聞一下。喜歡的話，我可以教你插花。」

原來林老師從前是個教授和圖書館 長，現在是個插花老師。那天，她遞給我一個紅色的小瓷碗，裡面有一塊軟軟的海綿；又帶我到院子裡剪了一點兒花草樹枝。不一會兒，我們就一起完成了一盆日式插花，簡單而好看。

「喲，小娃怎麼突然間變得像林老師一樣美麗溫柔了。」爸爸在幫我拍照時，媽媽在一旁笑著說：「林老師退休後，就經常到圖書館和學校宣傳東方文化。她願意私下教你，真是你的福氣！」

我和弟弟都非常喜歡林老師，因為她給我們讀故事書，帶我們整理花圃菜園，教我們做手工和點心，和我們擠在一張小沙發看卡通，還小心收藏我們送給她的羽毛、貼紙和塗鴉等。更重要的是，她經常給我們驚喜。

每當弟弟站在踮腳的圓凳上，學做歪七扭八的點心時，就會變得好安靜，像是突然長大了似的。媽媽問爸爸說：「林老師到底施了什麼魔法？」

我最大的願望就是在林老師家過夜。那晚，我睡在她的工作室裡，她給我講了一本「孫悟空」的英文童話書。我瞇著眼睛，躺在柔軟的被窩裡，覺得她跟孫悟空一樣正在施魔法，好讓我快快進入夢鄉。我忍不住爬出被窩，摟著她說：「魔法奶奶，I love you！」