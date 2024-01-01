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熱愛讀書的父親

周心韻（中國）

我的父親是上海人，出生於上海市黃浦區九江路的一個大樓。外交學院畢業後，父親就在北京工作，直到他退休

父親很愛學習，他從小到大一直都特別愛學習，於是我經常能看到戴著高度近視眼鏡的父親坐在椅子上認真地讀書。

父親小時候家裡條件不好，學習資源匱乏，家中甚至連個收音機都沒有。但這阻擋不了年僅十一、二歲的父親對學習的渴望。父親的鄰居家有收音機，能播到教學英語的廣播，一周三次。於是父親便每周都堅持去聽、去學，犧牲了自己同鄰居小夥伴的玩耍時間。父親這自律的學習，為他以後英語的學習及外交事業奠定了基礎。

父親愛學習，最主要還是愛讀書。家裡窮，當然也沒有錢可以給父親買書讀。在父親十四、五歲時，父親的大哥，也就是我大伯，當時已經是一名老師，收藏了很多書。但大伯把他的書當寶貝，鎖在櫃子內，不讓別人碰。父親每天眼巴巴地望著那個櫃子冥思苦想，思考怎樣才能讀到那些書。有一天父親突然有了一個「絕妙」的想法。父親趁半夜偷偷地起床，悄悄地拿走了大伯大衣口袋裡的鎖櫃子的鑰匙。第二天一早，父親拿著鑰匙去街頭配了一把一模一樣的鑰匙，並又把原鑰匙悄悄地放回了大伯那件大衣的口袋。又是晚上，父親再次「鬼鬼祟祟」地起床，拿新配的鑰匙小心地打開了櫃子，悄無聲息地拿走了大伯的一本書，並把櫃子鎖好。就這樣，父親「偷」著讀到他渴望已久的書，並把大伯的書櫃當成了「圖書館」，看完一本，放回去，再拿出一本……。

現如今，父親仍舊特別喜歡學習。他一天有很大一部分時間都用來讀書、聽講座、寫作等。我每天放學回家，都能看到父親在聚精會神地讀書或聽講座。父親在周末或節假日的讀書幾乎是整日整日的。父親之前說過：「可以一天不吃飯，但不能一日不讀書。」確實是這樣的，父親每次讀書時坐的椅子，久而久之都坐得陷下去了。

父親從小到大都喜歡學習。正是這種對學習的熱愛，給我們家帶來了濃郁的學習氛圍，深深地影響了我。父親對讀書的喜愛，更是讓我也愛上了讀書。像父親一樣，書本也會成為我一輩子的親密朋友！

退休 圖書館

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