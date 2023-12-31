二零二三年已到尾聲，回顧這一年來，我成長了許多。

以前的我非常膽小，因為怕摔倒而不敢溜冰，但現在我會帶朋友去溜冰場玩。以前我有懼高症，但現在我可以爬十二尺高的室內登山運動，並喜歡上爬山。

從前做事草率的我，現在有責任心了。這個夏天我在夏令營工作，從早到晚要幫忙照顧二十個學生。我一早起來和司機一起去接學生，放學後幫忙打掃教室，我學會對小孩子有耐心。

隨著升到十一年級，作業越來越多，課程也越來越難，我學會面對壓力，也學會在學習與放鬆之間分配時間。每個星期天，我都會抽空做不同項目，像是跑步和唱歌，還特別買了一個麥克風在家裡唱。除了在英文學校取得的成績以外，我在中文學校也有進步，我的作文在世界日報 上刊登了。

展望二零二四年，我要在學習上會更上一層樓。六月，我將從中文學校初中畢業，希望在此之前能有更多作品在世界日報上刊登。我更希望能被心儀的大學錄取。暑假，我想去法國旅行，去看看著名的艾菲爾鐵塔。希望我的駕照 也能考過，可以自己開車去學校上課。

阮秀欣（紐約，人力中心中文學校）

時間過得真快，轉眼間一年快過去了。現在已是十二月，我七年級的課程將過去一個學期了。在這個學期裡，我學習了很多新知識，了解了各個領域的文化及新事物，也認識了很多新朋友。

在新的一年，我想要更加努力地去學習新知識，為自己將來的人生道路創造更加美好的前程。知識能夠讓我更充實，開拓視野，讓自己過好每一天。

另外，我也希望我的家人和朋友們在新的一年裡身體健康，幸福美滿。