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學習感恩

Wesley Tan（加州）

上個月的感恩節假期，我跟媽媽一起去了新加坡，我們在那裡留了七天。到新加坡的第一天晚上，我們住在表阿姨的家。第二天，我們搭火車再轉乘公車去參觀一間博物館，名字叫Hell’s museum，這間博物館展覽的是中國人對地獄的想法。

第三天，表阿姨帶我們和表弟們一起去Sentosa island玩沙玩水，也玩了平底雪橇。在海邊玩水的時，我不小心弄壞了表弟的雨傘。後來表阿姨帶我們去參觀Supertree Grove，在那裡除了有真的小樹外，還看到了很多又高又大的人造假樹。

第四天，媽媽帶我去飛機場接公公，他從印尼來新加坡是要做健康檢查。我很高興能再一次看到公公，我們在飛機場接了他、買了食物，然後就跟他一起去旅館。

過了一天，我們陪公公到醫院做檢查，大人們進去看醫生，我就在大廳看書。差不多等了兩個鐘頭，他們才出來。隔天早上我跟媽媽一起陪公公去飛機場，送他回印尼，他的飛機起飛後，我們就留在機場等晚上的班機回美國的家了。

我覺得今年的感恩節過得很有意義又很好玩，我不但看到了我的公公和表弟一家人，又去了博物館，還吃了好吃的食物，最重要的是我學到了「感恩」！我知道媽媽有兄弟姊妹，他們都住在印尼，離新加坡很近，可是他們都很忙，而且我的奶奶去年去世了，沒有家人可以陪伴照顧公公，更別說也陪他出國。我的媽媽非常愛她的家人，所以她願意從很遠的美國飛去新加坡，就只是為了陪她的爸爸去醫院檢查身體。

回到家以後，我就跟自己說，當我的爸爸媽媽變老的時候，我要跟媽媽一樣有孝心跟愛心，不論如何，都要一直陪伴在他們的身旁！

新加坡 博物館 印尼

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