又到了歲末，展望新的一年就快來到，愛瑪阿姨幫兩個可愛的外甥女－心怡、心語各織了一條毛線圍巾。在嚴寒的冬天，這將是最溫暖的禮物了。

這天早上，愛瑪阿姨特地烤了一些美味的小餅乾，下午又到書店 買了兩本畫冊。提著糕餅、畫冊和禮物，愛瑪阿姨搭上捷運 ，準備到姊姊家，和他們一家人共度除夕，倒數迎新。

車廂裡擠滿了趕著回家的人們，一出地鐵站 ，耳畔就傳來歡樂的聖誕歌聲。車站的對街是一棟百貨公司，廣場上矗立著一棵高大的聖誕樹，五彩的燈飾，絢爛奪目。

愛瑪阿姨拎著禮物趕搭公車，不小心撞上一個賣彩券的男孩。愛瑪阿姨趕忙扶起小男孩，這時，不遠處傳來一位老奶奶著急的聲音，喊著：「小豆豆！小豆豆！」一問之下，才知道小豆豆是個孤兒，和奶奶相依為命。奶奶除了微薄的津貼外，平日靠賣彩券貼補家用。週末不上課時，小豆豆就幫著奶奶一起到電影街、商場賣彩券。新年就快到了，廣場上越發熱鬧。美麗的櫥窗，繽紛的燈光，吸引來熙攘的人群，今天的的彩券賣得比平時快，眼看就快賣完可以回家了。

在大家都期盼著能與家人、好友們相聚的節日裡，城市中還有許多孤單受凍的人們。愛瑪阿姨心疼這對祖孫倆，希望能給他們一個不一樣的新年，於是打電話給姊姊，詢問可否邀請兩個客人共餐。姊姊答應後，愛瑪阿姨馬上叫車帶他們來到姊姊家。

兩個可愛的外甥女看到愛瑪阿姨來了，都開心地跑上前來，幫忙招呼客人。餐桌上香噴噴的烤雞、美味的沙拉、香甜的小餅乾、暖呼呼的羅宋湯……。溫馨的燭光下，男孩和奶奶與愛瑪阿姨的家人們共享除夕夜大餐。這是祖孫倆許久以來吃到的最豐盛的晚餐。

晚飯後，大家聚在一起開心地聊著。夜漸漸深了，在今年的最後一刻，「三、二、ㄧ。」這時，夜空中綻放出五彩的煙火，愛瑪阿姨拿出禮物給心怡和心語後，便送祖孫倆回家。寒冷的夜色中，愛瑪阿姨給祖孫倆繫上親手織的圍巾，祝福他們這一年平安順利。這份真心送出的禮物，溫暖了彼此的心。