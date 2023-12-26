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給聖誕老人的信

侯奕辰（俄勒岡州，春和學園）

親愛的聖誕老人：

您好！

我的名字叫侯奕辰，今年就快結束了，我想跟您分享，這一年我取得了挺好的成績。

首先，我游泳剛剛升級進到了競賽隊，我在競賽隊裡是年紀最小的，所以我明年會更加努力。其次，今年暑假，我第一次參加了花式滑冰比賽，我得了第二名。我花滑的伴奏歌曲是《I See the Light》，這是一首迪士尼的歌。除此以外，前幾天我還參演了聖誕芭蕾《胡桃鉗》，我表演的是中國舞蹈。在舞台上，我一直保持微笑，因為是聖誕節呀！過聖誕節是一件很令人開心的事情。還有，如果演員們很開心的話，觀眾們也一定會很愉快的。表演結束後，我在舞台上收到了很多禮物。

今年聖誕節跟往年依樣，我希望能夠收到很多聖誕禮物。我想要一台照相機，因為我現在的照相機壞掉了，我想得到一台拍完照片後馬上就能打印出照片的那種照相機。我還希望有一塊畫板，畫板不可以太小，上面要帶有很多張畫紙，一張畫紙太少了，我一次就會用完的，因為我非常喜歡畫畫。我還想要「友誼手鍊製作作套組」，因為我非常喜歡做手工，而家裡能用作手工的材料不多。

聖誕老人，不知道您今年是否能實現我的這些願望？如果您來我家，我會為您準備柳橙汁和好吃的餅乾。去年我也給您準備了柳橙汁和餅乾，您都吃掉了，我想您一定是喜歡。希望每年的聖誕節，您都可以再來我家！

祝您節日愉快，新年快樂！

聖誕節 迪士尼

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