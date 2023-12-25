一年一度的快樂節日開始了，繁忙的聖誕老人又在給孩子們準備聖誕禮物了。在孩子們歡天喜地地打開包裝紙時，有沒有人想到過幫助聖誕老人準備禮物的小精靈呢？

聖誕小精靈的英文名字是elf，他們工作吃苦耐勞。見過他們的人很少。最近我聽到了一則傳說故事，想和大家分享一下。

事情發生在幾年前，有個德國 男人和他的女朋友正開車向家趕去。他們的房子坐落在德國南方一個小鎮，路上需要經過一家木材加工廠，在他們的車穿過茂密森林時，不可思議的事情發生了。

男人從車窗向外看去，驚奇地看到了一個小小的人影。人影只有約兩英尺高，正坐在路旁一堆剛鋸完的木頭上。仔細看，這個小人穿著棕色衣服，戴著一頂小帽子，抽著一個小小的菸管，正仰望著冬日的太陽。他就是傳說中的小精靈嗎？

幸好男人的車行駛速度很慢，因此他能清楚得看到小精靈。在車漸漸靠近木堆時，小精靈似乎發覺到有人看到他了，他連忙站起來，興奮得一邊擺著手，一邊上躥下跳。這個好奇的小精靈絲毫不懼怕人類，相反，他好像想和車裡的男人交流。

車並沒有停下，於是小精靈就開始追在車後跑。當然，小小的精靈不可能追上車，小精靈跑了幾步後就只能站在原地，呆呆地看著遠行的車輛。

男人的女朋友也看到了小精靈。兩人猜測小精靈就住在那森林裡，他經常坐在那堆木頭上觀察周邊的事物。從他發覺到男人可以看到他時露出的驚訝表情，就可以知道大多數人類都看不見他，或是沒能注意到他。

對這個德國男人來說，這不是他見過的第一個小精靈。他曾在德國別的地區，以及丹麥和冰島 都見過精靈。或許他有超能力？他的女朋友也有特異功能？

看完這個故事，我忍不住問，男人為什麽沒有為小精靈停車？如果他當時停了車，小精靈會跟他說話嗎？小精靈會說人類的語言嗎？

你能看到小精靈嗎？如果能，接下來你會怎麽做？