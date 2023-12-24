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創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

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給聖誕老公公的信

黃邦彥（紐約，慈濟人文學校）

親愛的聖誕老公公：

每年在聖誕節的時候，校園內會有許多人穿著聖誕節的服裝，有些人還會打扮成您的樣子，跟小朋友們一起拍照。

我睡覺的時候，我知道您肯定會來給我們聖誕禮物。萬一您餓了，請享用我放在桌上，為您準備的餅乾和牛奶

我看過許多聖誕老公公的故事書，知道您住在很冷的地方，這是真的嗎？我也看過聖誕老公公的電影和兒童節目，可是我不知道那是不是真的您？無論如何，我都會好好珍惜您給我的聖誕禮物。

我有一個疑問，想問您：「請問您那邊講什麼語文呢？」

謝謝您！敬祝聖誕快樂！

謝尚辰（紐約，慈濟人文學校）

親愛的聖誕老公公:

您好！謝謝您每年都給我禮物。每一次的聖誕節，您都對我很好、很公平，您都會給我許願單裡我寫的東西。萬一我做得不好，即使您不給我想要的禮物，還是會給我雪人巧克力。

我總會好奇您如何飛和送禮物，而且還沒有人注意到您？雖然這對您很容易，您也應該會累吧？因為這世界上有二十億兒童！每年我都在想，您要送禮物給幾個人呢？

我覺得我們應該留餅乾給您吃，慰勞您的辛苦。聖誕老公公，您實在太大方了。

祝您聖誕快樂，新年快樂！

黃傳恩（紐約，慈濟人文學校）

親愛的聖誕老公公:

我是黃傳恩，請問您知道為什麼您那麼胖嗎？因為您總是到別人家裡面吃餅乾、喝牛奶。

您要不要試一試騎著自行車挨家挨戶去送禮物呢？這樣可以消耗一點卡路里，讓您的肚子小一點？減肥不容易，希望您能堅持下去。

好了，我要去學習了，再見！敬祝聖誕快樂 !

聖誕節 牛奶

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