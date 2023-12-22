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我最喜歡的節日

陳泰霖（紐約，長島慈濟人文學校）

我最喜歡的節日是聖誕節。每年的聖誕節，街上總是閃爍著五彩繽紛的燈光，有這著各式各樣的裝飾及美麗的聖誕樹；聖誕節總是圍繞者歡樂祥和的氣氛，非常熱鬧。

走在路上，我可以聽到人們的歡樂笑語還有聖誕歌曲。因為大家會交換禮物，所以逛街買禮物的人也很多。人們挑選禮物與拆禮物，那種興奮、期待、喜悅與驚喜的感覺，也是聖誕節的一道美麗風景。當聖誕節來臨時，也代表一年即將結束，讓我們開始回顧以前沒做好的事，希望我們在下一年能更好。

我們家每年的聖誕節傳統，就是去曼哈頓梅西百貨的櫥窗。櫥窗裡的擺設主題每年都不同，吸引大家去拍照。而洛克斐勒中心的聖誕樹也是我們家必看的景點之一。每次去看聖誕樹都有好多人在那拍照，如果有遇到下雪，就更能把聖誕節的氣氛帶到最高點，只可惜這種情況不常見。

在聖誕節時，家家戶戶幾乎都會擺放一棵聖誕樹，而我們家也一樣，幫聖誕樹裝扮就成了我最喜歡的事情。媽媽總是讓我自己完成裝飾的工作，一直到最後點燈的時候，我們才一起插下插頭，讓燈亮起來。每次看到燈亮的時候，我就覺得很開心、很幸福。

真心希望，天下無災，大家都可以開心過一個美好的聖誕節！

聖誕節 梅西百貨 曼哈頓

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