最近奶奶常常在看新聞的時候唉聲嘆氣，媽媽也不只一次擔心地問姊姊：學校裡有沒有緊張氣氛？貝茜雖然才六歲，但她好奇心十足而且很有愛，她問媽媽：「發生了什麼事？為什麼大家都不開心？」

姊姊瞥了她一眼：「妳懂什麼？不用問吧。我們同學之間也不說的，習慣啦！」她的話似乎令爸爸很吃驚：「習慣什麼？」姊姊賭氣地說：「世界從來就不和平啊。」奶奶苦笑：「小大人，你才上中學，從來也沒有經歷過戰爭、動亂，而且妳生活在一個和平富裕的國家嘛。」

爸爸提議，既然大家都關心這個問題，就討論一下吧？注意用貝茜聽得懂的語言哦。貝茜鼓掌叫好！

事情要從以哈戰爭講起，爸爸耐心地給貝茜講了幾個星期以來發生的事。講到哈瑪斯 如何虐殺以色列 孩子，貝茜的小拳頭握起來，害怕地躲進媽媽的懷抱。可是爸爸又講到迦薩孩子被炸死，貝茜眼淚撲簌簌掉下來。小朋友都是無辜的，這令她很難過，也很不明白。為什麼會有這樣的事？她自然會問：誰是好人？誰是壞人？

姊姊脫口而出：「誰殺人誰就是壞人！」媽媽顯然覺得沒那麼簡單，她猶豫著不知道怎麼說。奶奶畢竟見多識廣：「哈瑪斯肯定是壞人，他們不僅殺以色列人，也把迦薩人當作搞恐怖主義的工具，別上當。」

貝茜還是不明白，她看向爸爸。爸爸其實有點後悔，這場討論會不會沒有答案？不過他又想，沒有答案也不要緊，大家一起找答案吧。

爸爸說：上次我們去德國 旅行時參觀了柏林牆吧？一九八九年柏林牆倒下了，我聯想到，物理的牆倒了，不等於心的牆也倒了。一個民族仇恨另一個民族，這就是心的牆。相對於消滅哈瑪斯的軍事力量，更難清除的是哈瑪斯散布的仇恨文化。哈瑪斯與以色列有幾千年的歷史包袱，那也不能「冤冤相報」，要以現代文明的方式、而不是以仇恨的態度解決問題。世界領袖們多年來想了很多辦法，一九七四年聯合國提出兩國方案，二零二零年又有亞伯拉罕協議，可是，不是有人反對，就是有人不積極。現在全球都有人示威抗議，但有更多的人沉默著，所以奶奶、媽媽和我都很擔心。

貝茜似乎有點明白了：幾千年的問題，到現在還沒解決，真難啊。拜託大人們加油！世界和平！