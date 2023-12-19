我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

57%美國人不滿拜登處理以哈戰爭 年輕選民尤其反感

白人老闆申請補助無門 商務部少數族裔發展局挨告

菲律賓之旅

江旭（加州）

我父親是工程設計師，有次他受邀到菲律賓大島的一個海邊工作，而我的學校正好放假，媽媽就帶我一起去看爸爸。

在Curma 海邊是烏龜盛產之地，村民們常到海邊撿烏龜蛋拿去賣，一個維護生態的組織知道後，就用高過市面的價錢，向他們全部收買過來，再由專家將蛋孵化，小烏龜脫殼而出後，就被送到海邊放生，讓牠們回歸大海。

我很幸運，有位孵蛋專家特別送來一隻小烏龜給我，由我負責放生。這難得的機會令我非常興奮，我臨時為牠取了一個法國漫畫書裡的名字「Asterix」，在陪牠玩了好一會兒以後，才走向沙灘。

我將小烏龜放在沙灘上，由牠自己慢慢爬向海洋，牠在沙灘留下的足跡非常好看。小烏龜不負眾望，在忽起忽落的大浪洶湧下，一步一腳印地努力爬行，第三次的大浪後才消失在我們的眼前。大家依依不捨的望著海洋，希望牠能無憂無慮快樂地成長！

一個清晨，我在海灘上來回跑跳撿貝殼時，看到許多年紀大的人在撿拾海邊的垃圾，這是環保的行為，我們也一起加入他們的行列，幫忙將各種垃圾分類丟到桶中，疲累時，可以到沙灘上的簡單茶棚喝茶休息。

爸爸在茶棚中和一位義工伯伯聊天後，才知道他就是活動的帶領人。他認為，環保是全世界每一個人應有的責任，所以每日清早出來運動時，就默默撿拾海邊垃圾，來晨運的老年人們受他的感召，也都自動自發加入。這使得海灘環境保持得非常乾淨，加上清新的空氣，因而引來更多觀光客到此欣賞海上美景！

我覺得這次的菲律賓旅行，雖然沒有到馬尼拉那些現代化城市遊覽，但我在郊區海灘卻得到了意外收穫，不但有放生烏龜的機會、還當了世界好公民，支持並參與了環保活動！

觀光 賓大

上一則

告「魔戒」原版權擁有者不成 同人小說作者作品反遭銷毀

延伸閱讀

維州3郡市獲聯邦補助 建沿海步道、提升道路安全

維州3郡市獲聯邦補助 建沿海步道、提升道路安全
中菲對立升溫 菲律賓尋求解決南海勘探問題

中菲對立升溫 菲律賓尋求解決南海勘探問題
菲律賓總統警告：南海緊張升溫、中國強勢對鄰國構成挑戰

菲律賓總統警告：南海緊張升溫、中國強勢對鄰國構成挑戰
菲律賓驅逐180名中國公民 北京：盼切實保護合法權益

菲律賓驅逐180名中國公民 北京：盼切實保護合法權益

熱門新聞

倩華∕圖

婆媳恩怨三十年（上）

2023-12-17 01:02

往事知多少

2023-12-13 01:02
四十年前的阿拉巴馬大學校慶遊行。（趙橋．圖片提供）

走入美國南方的老中留學生

2023-12-16 01:02

越南見聞

2023-12-17 01:04

婆媳恩怨三十年（下）

2023-12-18 01:01

我想和你虛度此生

2023-12-14 01:01

超人氣

更多 >
南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為
麥當勞打工出身的富翁 3情況不給小費

麥當勞打工出身的富翁 3情況不給小費
華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元
遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密
老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈

老闆臉都綠了…2023賠錢電影 超級英雄片超慘烈