我父親是工程設計師，有次他受邀到菲律賓大 島的一個海邊工作，而我的學校正好放假，媽媽就帶我一起去看爸爸。

在Curma 海邊是烏龜盛產之地，村民們常到海邊撿烏龜蛋拿去賣，一個維護生態的組織知道後，就用高過市面的價錢，向他們全部收買過來，再由專家將蛋孵化，小烏龜脫殼而出後，就被送到海邊放生，讓牠們回歸大海。

我很幸運，有位孵蛋專家特別送來一隻小烏龜給我，由我負責放生。這難得的機會令我非常興奮，我臨時為牠取了一個法國漫畫書裡的名字「Asterix」，在陪牠玩了好一會兒以後，才走向沙灘。

我將小烏龜放在沙灘上，由牠自己慢慢爬向海洋，牠在沙灘留下的足跡非常好看。小烏龜不負眾望，在忽起忽落的大浪洶湧下，一步一腳印地努力爬行，第三次的大浪後才消失在我們的眼前。大家依依不捨的望著海洋，希望牠能無憂無慮快樂地成長！

一個清晨，我在海灘上來回跑跳撿貝殼時，看到許多年紀大的人在撿拾海邊的垃圾，這是環保的行為，我們也一起加入他們的行列，幫忙將各種垃圾分類丟到桶中，疲累時，可以到沙灘上的簡單茶棚喝茶休息。

爸爸在茶棚中和一位義工伯伯聊天後，才知道他就是活動的帶領人。他認為，環保是全世界每一個人應有的責任，所以每日清早出來運動時，就默默撿拾海邊垃圾，來晨運的老年人們受他的感召，也都自動自發加入。這使得海灘環境保持得非常乾淨，加上清新的空氣，因而引來更多觀光 客到此欣賞海上美景！

我覺得這次的菲律賓旅行，雖然沒有到馬尼拉那些現代化城市遊覽，但我在郊區海灘卻得到了意外收穫，不但有放生烏龜的機會、還當了世界好公民，支持並參與了環保活動！