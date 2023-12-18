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六趾貓和吵鬧雞

肖雲荻（俄勒岡州，春和學園）

今年感恩節，我和媽媽去了佛羅里達州基韋斯特島（Key West）遊玩，在那裡我遇見了兩種奇怪的動物：「六趾貓」和「吵鬧雞」。

六趾貓住在著名作家海明威的故居裡。因為海明威非常有名，他的家後來成為博物館，我和媽媽去了這家博物館參觀。講解員告訴我們，六趾貓是海明威從一位海軍朋友那裡得到的。當時海軍養了很多六趾貓，因為船上有很多偷吃食物的老鼠，而六趾貓比一般的貓多一根腳趾，就能抓到更多的老鼠。後來，船上存放食物的容器改進了，老鼠偷不到食物了，貓也就沒有作用，所以這位海軍朋友便把六趾貓送給了海明威。如今，海明威故居裡有六十多隻貓，其中很多都是六趾貓。

我仔細觀察了六趾貓的腳，一般普通貓的前爪只有五根腳趾，而六趾貓的前爪卻長著六根腳趾。海明威的故居裡，還有其他的貓，牠們很多都在懶洋洋地睡覺，有一隻還睡在海明威的床上呢！

在海明威的故居，我還看到一個小便池。據說有一次海明威喝多了酒，居然把酒吧裡的小便池抱回了家，後來，他的妻子就把小便池改做成了貓咪喝水的池子。我看見有不少遊客在和小便池合影，覺得非常好笑。

除了奇怪的六趾貓以外，我還遇到了吵鬧的雞。在基韋斯特島，到處都能看到雞，有一天半夜，我們竟然被雞叫聲吵醒，這讓我們非常煩惱。還有一次我們在吃午飯，媽媽正吃著龍蝦餅，她的座椅旁邊走來一隻公雞，牠討好地盯著媽媽，一直站在那裡走來走去，不停地叫著。

基韋斯特島這兩種奇怪的動物，我還是更喜歡六趾貓，因為貓很可愛，我還可以摸牠，而雞就只會吵鬧搶食物。

不過，我還是非常喜歡基韋斯特島。

博物館 佛羅里達州

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