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藤校公布「提早入學」錄取結果 哈佛國際學生占比大增

難忘的一件事

甄碧琪（紐約，人力中心中文學校）

今年夏天，爸爸為我和弟弟報名游泳課，我又開心又害怕，因為我有好多朋友已經學會游泳，而且游得很好，我也想和他們一樣；但是當我想到又高又深的游泳池時，我害怕了。幸好，學游泳的決心戰勝了害怕，我努力克服困難，學會了游泳。

游泳課那天，我和弟弟聽從老師教導，站在泳池邊做熱身運動，還有老師反覆地跟我和弟弟說明安全要求，以及怎麼克服在水裡的各種困難。下水後，老師帶著我和弟弟在泳池裡學習各種游泳動作，耐心教導我們如何更容易學會游泳。

經過一個夏天，我已經掌握了各種游泳動作，可以在游泳池裡一個人慢慢游，不再害怕游泳池的高度和深度了。

學游泳是我難忘的一件事。這次經歷讓我懂得：只要有決心，就能克服困難，做好你想要做的事。

任馨妮（紐約，人力中心中文學校）

對我來說，最難忘的一件事，就是在我五年級時的第一次科學考試。那次考試我只得了六十五分，我知道媽媽會罵我，因為我考得這麼差，而且幾乎都是因為粗心而犯下的錯誤。

那天，我一直都在擔心。可是，當我回到家給媽媽看試卷的時候，她沒有罵我，只是對我說：「這次沒考好沒關係，不過要記住，考試時要細心看題，不要再犯粗心的錯誤。」這番話讓我暗下決心，不再令媽媽失望。

之後，我在上科學課的時候都會專心聽講，認真做作業、複習筆記，考試時仔細閱讀每道題目。接下來的幾個科學考試中，我都考了一百分。

從那以後，我吸取了粗心大意的教訓，認真仔細地對待每次作業和考試，並因此一直保持好成績。這件事已經過去兩年了，但我還記憶猶新，也時時提醒自己，做任何事情都不要粗心大意。

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