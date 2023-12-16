你喜歡冬天嗎？我喜歡冬天！

我喜歡冬天是因為冬天天氣很冷，有時候會下雪！在下雪的時候，可以從事很多不同的活動。有一次我跟爸爸、媽媽、弟弟一起去舊金山 附近一個很冷的地方，那裡就下雪了！我們在雪地裡堆雪人，給雪人加上鼻子、手、眼睛、嘴巴和鈕扣，非常好玩。然後我們在雪地上滑雪橇，從山坡上滑下來，很好玩呢！

我喜歡冬天，因為我可以待在家裡、坐在客廳的壁爐前讀書，享受壁爐的溫暖。有時候親朋好友來我家玩，我們也會一起在溫暖的壁爐旁玩遊戲和打電動。

我好喜歡冬天！

李心怡（加州 ，學園雙語學校）

你喜歡冬天嗎？我很喜歡。冬天是我最喜歡的季節，因為我喜歡下雪。在里諾有很多雪，我可以滑雪，還可以在下雪的時候堆雪人。

冬天還有最令人期待的聖誕節 ，家人們會聚在一起吃飯、做餅乾，我可以拿到很多聖誕禮物。在冬天，我們還可以去溜冰、跟聖誕老人照相。

冬天的天氣會很冷，所以我會穿我最喜歡的外套。

我喜歡我的外套，因為媽媽也有一件跟我一樣的外套，兩件都是黑色的，兩件都非常溫暖，我和媽媽都覺得這是我們最喜歡的外套。

在冬天，奶奶會煮熱熱的湯，奶奶煮的湯很好喝，因為她會放麵和雞肉在裡面，我一次可以吃上兩大碗！除此之外，爺爺的生日也在冬天，就在平安夜。

冬天的這些活動，讓我覺得好快樂，所以我最喜歡冬天。