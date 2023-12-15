每個人的心裡都有一個理想世界，屬於他們的世外桃源。

我心目中的世外桃源是一個四季如秋的地方。在那裡，天氣不冷不熱，帶著微風，秋高氣爽。涼爽的風一來，滿地都是從樹上飄落下來的秋葉。

在那裡，人們過著安定和諧的生活，每個人都能自給自足。在那裡，有足夠的糧食，每個人豐衣足食，路上沒有流浪漢，也沒有飢餓的人；人們不會為了財富和權利而迷失自我。在那裡，沒有殘酷的戰爭，也沒有冷血無情的黑心企業，大家都是為了自己的幸福而活。在我的世外桃源裡，幸福不是以什麼物質或金錢來定義的。幸福，是一種感受。幸福是跟家人朋友一起度過的美好時光；幸福是在街道上一邊聽音樂，一邊散步；幸福是站在海邊，聽著海鷗的叫聲，看著美麗的日落。

在那裡，城市和大自然並存。人們既能擁有城市的方便，又能享受自然世界如詩如畫的美景。雖然沒有汽車的喧鬧聲，但是人們依然能快速無聲地來到彼此的身旁。雖然它是一個城市，但是那裡沒有環境汙染，也沒有全球暖化 的問題。襯托著城市的背景是雄偉宏大的山巒，環繞著城市的邊緣是陽光明媚的海灘。穿插在城市中的也有寬闊的樹林和綠油油的草原。雖然還有參天的高樓大廈、華麗的建築，但是沒有了其他城市的擁擠和壓迫感。人們不需要急急忙忙地去上班上學。他們的生活節奏恬淡如水，人們的態度氣定神閒。

雖然我知道我心目中的世外桃源不易實現。但是，對於我來說，這個夢、這個虛構的世界，是我人生道路上低潮時的安慰，是鼓勵我堅持不懈，努力前行的目標。