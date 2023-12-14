有些人覺得最強是贏得第一名，有些人覺得最強是堅持到底，還有些人覺得最強是能挑戰自己的極限，而我覺得我最強的時候是當我學到新的東西。

小時候，我的父母會帶我去美術館 。一個人這麼會用一些顏色創作成一幅畫作，讓我覺得很好奇，我很想學看看，所以我的父母幫我報名了畫畫課。每個星期，我會學到怎麼畫不同的東西，我第一次上課的時候覺得很煩惱，因為我身邊的朋友可以畫得很好，可是我連一些簡單的動物都不會畫。我畫畫的時候會畫得很醜，因為我不知道怎麼控制畫筆需要沾的水，但是經過兩堂課之後，我發現其他人如何調整水量，於是我就學習他們的方法，用另外一張紙吸收畫筆上的水，清爽的畫筆讓畫作的顏色變得飽滿，畫紙上再也不會淹水了。我覺得我那時候很強，因為我比之前的自己更會畫畫了。

除了畫畫，很多不同的興趣也會讓我感到自己變強。當我在學排球的時候，剛開始我一碰到球，它總是無法跑到我所想的地方，但是當我漸漸掌握打排球的姿勢後，我開始可以控制球的方向，學習到這項新技能，讓我也感到我變強了。

學小提琴的時候也是，剛開始我拉到不對的弦，就會拉出不好聽的雜音，但是當我漸漸掌握怎麼拿弓時，我就可以拉出美麗的旋律。學習到這項技巧，讓我發現我也可以像音樂家一樣，輕鬆地控制原本不熟悉的樂器，一股力量從我身體湧出，讓我覺得自己愈變愈強。

我很喜歡學習新事物，不一定要成為第一名才是強，而是在學習新事物時，發現自己的潛能、感受到自己的進步，讓我更有勇氣學習更多新東西。這就是我心目中的強。