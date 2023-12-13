翠鳥撞上了櫻桃樹／《櫻桃樹紅了》系列之三

老麻雀沒料到黑猴子敢頂撞他，就惡聲惡氣地說：「哼，就你聽醫生的話，那你就讓啄木鳥將你的皮啄開，再鑿出洞來，讓他檢查吧！」

全是啄木鳥惹的禍，老麻雀愈說愈氣，索性撲拍起翅膀，帶領小麻雀轟走了啄木鳥。黑猴子躲到一邊，頭也不敢抬起。

一會兒，櫻桃樹上響起「噗」的一聲，原來有個藍綠色的鳥，那又長又大的嘴深深插進了櫻桃樹灰白色的樹皮，那又短又寬的翅膀還在拍打著，但沒法掙脫出來。

老麻雀懵了，這鳥瘋了嗎？敢撞櫻桃樹！真夠受的，先是黑猴子的吃相惹了他，他將黑猴子趕下櫻桃樹；接著啄木鳥要來給櫻桃樹檢查身體，他轟走了啄木鳥；眼下又飛來怪鳥將櫻桃樹撞了一個洞！

黑猴子也傻了，怎麼回事？先是老麻雀要獨占櫻桃樹，接著老麻雀不讓啄木鳥碰櫻桃樹，此刻櫻桃樹被撞了一個洞！唉，怨老麻雀脾氣太壞，如果他歡迎我一起吃櫻桃，又歡迎啄木鳥替櫻桃樹檢查身體，就算有鳥撞了櫻桃樹，啄木鳥用長嘴在樹身上扒拉幾下，鳥就能脫身，櫻桃樹也不再受罪。如今，啄木鳥被麻雀轟走了，我可不敢出手相救，不小心會折斷鳥的翅膀。

老麻雀厚著臉對黑猴子說：「猴哥，你有什麼主意嗎？」黑猴子說：「有呀，請啄木鳥幫忙唄。」老麻雀喃喃地說：「可是，我得罪了他。」黑猴子爽快地去找啄木鳥。

很快，啄木鳥一聽說就飛來了，等到黑猴子趕回，闖禍的鳥已得救了。

那鳥終於能開口說話了。原來，他是翠鳥，一身鮮艷的羽毛。老麻雀責備他：「你貪吃櫻桃也不該那麼急，撞壞了櫻桃樹，你賠得起嗎？」翠鳥害羞地說：「我不吃櫻桃，我被櫻桃樹迷住了，樹枝向外伸展，像一柄美麗的傘。怪只怪我飛得太快，收不住翅膀，才撞上了櫻桃樹。」

黑猴子問道：「你吃什麼呢？」翠鳥說：「我吃魚，我的大嘴能夾住三條魚。我還吃昆蟲。」（系列完）