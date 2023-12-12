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學習中文

江典彬（紐約華僑學校）

我從六歲就來到了紐約華僑學校學習中文，沒想到十年後的今天，我已是一名即將畢業的學生。這一切，彷彿就像是昨天的事情。回顧這段時光，每個星期六我都會如期來到紐約華僑學校上課，雖然每周只有三個小時，可是我在此卻學到了很多。

細想這十年間，我曾參加過無數的比賽：認字、造句、講故事，再到作文、書法、演講等等，這其中讓我最難忘的當屬作文比賽。因為寫作，啟發了我腦海裡的許多想法和智慧，而且花費了不少時間用於構思，最後煞費苦心才妙手得來。

在學習中文的過程中，我一直堅信自己在這所學校學到的東西，將來肯定會派上用場。無論是去中國各地旅遊，或是與更多的華人溝通，都會大有用處。即便學校裡的同學來自不同的英文學校，但是我們都相聚在此共同學習中文，從相遇、結識，再到互相幫助。

最後，我想感謝這十年以來所有教我學習中文的老師。回想過去，一開始我來到華僑學校時，只認識一些簡單、普通的詞語和句子。時光遞嬗，到後來我慢慢地學會了更多的漢字，並且能夠寫出愈來愈完整、連貫、優美的句子，直至最後寫出一篇篇內容豐滿、感情充沛的作文。此外，每一次的課堂上，老師們除了教會我課文裡的故事，更教會我許多修身致知的道理。這些道理，讓我變成了一個更好的自己。

「一朝沐杏雨，終身念師恩。」我要感謝老師的辛勤栽培，讓我成為一隻雄鷹，自由翺翔在屬於知識與文明的蔚藍天際，我也感謝學校提供如此乾淨整潔及安全的學習環境。

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