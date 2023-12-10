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美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

我最喜歡的書

陳嘉炫（紐約，人力中心中文學校）

我看過的書很多，其中我最喜歡《狼來了》。

《狼來了》的故事是說：從前，有個孩子在山上放羊，他想找點樂子，逗一逗山下幹活的人，於是他大喊：「狼來了！狼來了！」山下的人聽到他的呼救，帶著農具飛快地跑上山。但山上根本沒有狼，是那個孩子撒謊罷了。

過了幾天，人們又聽到孩子叫：「狼來了！狼來了！」再次急急忙忙跑上山，但還是沒有狼，人們又被這個孩子騙了，大家非常生氣。

隔天，狼真的來了。那個孩子大聲喊叫：「狼來了！狼真的來了！」這次，無論再也沒人來救他，因為人們認為這又是一個謊言。最後，這個孩子的許多羊都被狼吃了。

我最喜歡的人物是在山下幹活的人們。因為他們善良、勤勞，也樂於助人。起初他們聽到男孩呼喊聲，紛紛跑上山幫助那個孩子，只是被放羊的孩子欺騙了一次又一次後，就再也不相信他了。

從這個故事中，讓我明白了一個道理，撒謊者終將付出代價，所以，千萬不要撒謊。

李曉月（紐約，人力中心中文學校）

我喜歡看的書非常多，但我最愛看的書是《The Absolutely True Diary of A Part - Time Indian》，因為這本書提到了大家很少討論的社會問題。

這本書是一本用英文寫的書，內容書講述的是主角互相衝突的身分，以及如何處理好這些不同身分的故事。主角是美洲原住民，但他卻在一所全是白人的學校讀書，所以很難融入全是白人的班級。在學校，他沒有朋友，很孤獨，被認為是棄兒；在家裡，他又被認為是叛徒，沒有人理會他，甚至憎恨他。

 這本書講述了很多不為人知的、在獨特環境中的社會問題，還有主角對自己身分的不同而經歷一切

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