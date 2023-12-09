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井蛙出井後

陳子妍（加州，千橡中文學校）

好久沒下雨了，井底的水開始渾濁，井蛙感覺渾身難受，想著想著就決定跳出井外。

跳到井外之後，井蛙突然聞到一陣非常好聞的味道，隨著這股味道，他跳到了一戶人家，透過窗戶看見一個小女孩正在做蛋糕，「原來香味是這兒來的呀！」這時，小女孩回頭發現了井蛙，就邀請他進來。

井蛙告訴女孩，他住的地方髒了，無法再繼續待下去了。小女孩聽完，趕緊拿出做好的蛋糕請井蛙品嘗。從此，井蛙再也不想回到井底去了。

郭奕辰（加州，千橡中文學校）

從前從前，有一隻井蛙，他經常會跳出水井，到外面走走看看。

有一天，井蛙來到一間小木屋，他敲了敲門，開門的是一隻癩蛤蟆。癩蛤蟆說：「我以前長得和你一樣，後來生了一種怪病，就變成現在這樣了。」井蛙說：「沒關係的，我帶你去森林，我們可能可以在森林裡找到治病的草藥。」

於是井蛙跟癩蛤蟆兩個在森林裡找了三天，終於找到了草藥。癩蛤蟆吃了藥，病好了很多。從此井蛙跟癩蛤蟆就成為形影不離的好朋友了。

Evan Jiang（加州，千橡中文學校）

井蛙被人打水打上來後，就發現自己知道的東西太少了，讓他想去學校好好學習。

於是井蛙來到動物學校，第一節課是山羊老師的英文課，井蛙學會了英文字母；第二節課是數學課，井蛙學會了一加一等於二。課與課之間的空檔時間，學校餐廳有提供點心，小兔子和長頸鹿拿了餅乾分給井蛙吃，還帶他去學校操場踢足球。午餐是井蛙從沒吃過的披薩餅，下午他跟隨其他小動物去了圖書館，時間很快就過去了。

 結束了學校的一天，井蛙自言自語地說：「原來一天可以做這麼多的事啊，以前在井底裡太浪費時間了

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