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盧卡和德國音樂營

戴以辰（加州）

今年夏天媽媽帶我和姊姊去歐洲玩了兩個星期。之後，姊姊就先回家，而我和媽媽待在義大利的盧卡（Lucca）參加音樂營。那裡熱到不行，尤其是第一個禮拜，因為正好有熱浪。更不幸的是，音樂營在一個古老的建築物裡舉辦，所以完全沒有空調，只有電風扇。媽媽租的民宿在四樓，沒有電梯，走去音樂營也要十分鐘，每天背著大提琴，只好當作運動了。

「天時不如地利，地利不如人和」，這個音樂營雖然天時地利不是特別理想，但是人和非常好。主辦單位很用心規畫，辦了很多不一樣的活動。比如說，他們幾乎每天都會給學生表演的機會，總共有四到五個不同的表演場地，並照相錄影，保存記錄。上課時，我雖然一直在流汗，但老師教了很多新技巧。此外，老師們經常表演，我跟媽媽盡可能每一場都去看。那兩個禮拜我非常忙碌，不但要上課，還得準備許多演出跟比賽，我進了決賽，也得了獎！兩個禮拜很快就過去了，我和媽媽便出發前往下一站。

幾個月前，媽媽找到另一個音樂營正好連接著盧卡之後，在德國巴伐利亞州的小城鎮奧伯斯多夫 （Oberstdorf）。這個小城鎮在阿爾卑斯山山腳下，風景優美。雖然看到的都是一樣的山脈、草地和許多小木屋，但每天從民宿走到音樂營的路上，我還是忍不住一直照相。因為盧卡很熱，所以我們帶的衣服都是短袖和短褲，沒想到，奧伯斯多夫比想像中還要冷了許多，我們抵達當地的第二天就趕緊去買外套、長袖和長褲。

這個音樂營的規模比盧卡的小，每種樂器只有一位老師，大提琴總共也只有十五位學生。因為老師和音樂營的主要語言是德文，所以我有時候聽不懂。這個音樂營讓我們全部的大提琴學生一起合奏表演，音樂營結束前一天，老師把大家聚在一起，分享他當一位大提琴家遇到的困難和解決方法。在那裡一個禮拜後，我就依依不捨地離開歐洲。

那幾個禮拜，我學到了也經歷了很多，每天都被音樂環繞著，雖然忙碌，卻感覺非常充實。我會一直懷念那裡的風景、食物和風土人情。

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