最近學校舉辦了一項活動，叫做「慢跑馬拉松 」，也就是每個年級依次圍著學校操場跑圈，親友們前來觀戰並給學校捐款。

「慢跑馬拉松」那天，我一走進教室，就聽見大家在喊：「慢跑馬拉松！慢跑馬拉松！」連老師也一起在喊。到了十點半，輪到我們三年級的學生去上場了。老師先把我們帶到體育館，做完熱身運動以後來到了操場。

操場上放了一個充氣的彩虹門，我們穿過彩虹門走到班級的綠色帳篷裡，那是我們的起跑點。我們每人得到一張帶有名字的卡片，每跑一圈就讓志工用iPad掃描一下，以記錄我們跑的圈數。

當廣播裡發出口令：「三、二、一！」大家一下子就飛快地衝了出去。我好開心啊！慢跑馬拉松終於開始了！我看到我的家人都來了，爸爸媽媽就站在帳篷旁，姥姥背著妹妹，還有李爺爺也在，他們手裡都拿著彩帶在空中揮舞，為我加油。跑步途中，學校的吉祥物山貓鮑比還跟我擊掌，讓我好激動！我們一共跑了二十分鐘，我跑了九圈。

大家跑完後，就去餐廳吃午飯了。我坐在窗邊，突然看見了爸爸、媽媽、姥姥、妹妹和李爺爺。我以為他們正要回家去，後來一想，現在正好輪到弟弟的學前班跑步，所以我猜他們應該是要去看弟弟跑步。

當我吃完飯來到操場，看見弟弟正使勁地跑。我們一起喊：「加油！學前班！加油！學前班！」那天回到家，媽媽問起是誰在為學前班加油，我告訴她是我們三年級的學生，我還告訴媽媽我看見了弟弟在跑。

「慢跑馬拉松」太好玩了！跑步結束後，學校還給我們發了冰棒，我拿到的是葡萄口味的，真好吃！