我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派倡議人士大規模清查登記資格 合格選民遭鎖定

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

香煎迷迭香小土豆

陳思（北卡羅萊納州）

「香煎迷迭香小土豆」是一道四季皆宜、老少都愛的佳餚。媽媽會隔三差五的為家人做一次。

在院子裡散步時，可以聞到迷迭香清新淡雅的芬芳。家裡共五株，都長在有陽光的地方。這香草可是百搭，菜裡有了它味道就會變得更有層次。

小土豆模樣喜人，圓溜溜的身體，再加上紅黃紫的鮮艷顏色，我每次去超市逛都會不自覺地把它們帶回家。

做這道菜，土豆必須要用小的，皮也不能去掉；迷迭香要切細備用。

土豆下鍋加少許水，加蓋燜熟，然後掀起蓋子，讓水分完全蒸發。這時放油和迷迭香，鹽少許，同時用鏟子把土豆壓扁。你聽吧，鍋中的土豆和迷迭香在大火的助力下發出「呲呲」的聲響，同時勾人魂魄的香氣彌漫開來，自詡小饕的我就會第一個衝進廚房。

出鍋盛盤上桌。迷迭香細細的葉子牢牢地黏在金燦燦的小土豆上，把整個一個小土豆放在嘴裡細細品嘗：脆脆的土豆皮配著軟軟的土豆瓤，再加上迷迭香濃郁的香味在舌尖瞬間綻放。小饕細細品、專心吃，讓這與舌共舞的香濃綿長，再綿長……欲罷不能，盆乾碗淨，我每次都會吃到肚皮翻。

這道菜不僅味道好，營養價值也很豐富。吃土豆不用擔心脂肪過剩，還有很好的呵護肌膚、保養容顏的功效。迷迭香的香味可以令人頭腦清醒，還可以增強記憶力。

我喜歡帶上我的胃去旅行。在胃被各種奇怪的美食填滿後，就會想起媽媽做的香煎迷迭香小土豆。這道菜有家的味道，幸福的味道。

上一則

劬勞未曾報

下一則

歡樂的嬰兒故事會

延伸閱讀

喝酒助眠卻讓睡眠品質更差 4招戒掉睡前酒

喝酒助眠卻讓睡眠品質更差 4招戒掉睡前酒
2025大阪世博想像未來 AI服務人類餐桌端培養肉

2025大阪世博想像未來 AI服務人類餐桌端培養肉
到處都是減肥陷阱 甜點、米飯控如何與頑固脂肪分手？

到處都是減肥陷阱 甜點、米飯控如何與頑固脂肪分手？
內臟囤積大量脂肪 阿茲海默症發作機率更高

內臟囤積大量脂肪 阿茲海默症發作機率更高

熱門新聞

豐喜啟動世代交替，長子廖柏凱堅持提升工廠的食安規格，成功拿下Costco這個大客戶。(本報資料照片)

從辦桌場拚到美式賣場 廖家3兄弟讓甜點王國華麗轉身

2023-11-28 06:00
「歸妹圖」不僅是張大掐名作，畫作背後隱藏的故事牽起俞大綱、張大千與郭小莊、林懷民等台灣文化名人，橫跨繪畫、京劇與現代舞蹈，一幅畫等於一頁台灣文化史。（圖：羅芙奧提供）

一幅畫隱喻台灣京劇現代化 張大千「歸妹圖」647萬落槌

2023-12-03 01:30
佳士得香港秋季拍賣備受矚目的「天民樓珍藏專場拍賣」以逾2.6億港元總成交額圓滿收槌。（記者孫曼／攝影）

佳士得天民樓元青花瓷珍藏首登拍場 帶蓋梅瓶868萬美元拍出

2023-11-30 01:24
黛安∕圖

被離婚的精神病患（下）

2023-11-27 01:02
作者荊棘和丈夫海諾在家中合影。（荊棘．圖片提供）

來也空空，去也空空

2023-12-03 01:02
莫言親筆寫下打油詩，祝賀林青霞獲得金馬獎終身成就獎的榮耀。（取材自微博）

林青霞「金馬水餃」打響 諾貝爾得主「餃子已包好」邀團聚

2023-12-01 00:41

超人氣

更多 >
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃

紐約家庭悲劇4死1傷 兇嫌持刀傷2警 遭警擊斃