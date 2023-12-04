「香煎迷迭香小土豆」是一道四季皆宜、老少都愛的佳餚。媽媽會隔三差五的為家人做一次。

在院子裡散步時，可以聞到迷迭香清新淡雅的芬芳。家裡共五株，都長在有陽光的地方。這香草可是百搭，菜裡有了它味道就會變得更有層次。

小土豆模樣喜人，圓溜溜的身體，再加上紅黃紫的鮮艷顏色，我每次去超市逛都會不自覺地把它們帶回家。

做這道菜，土豆必須要用小的，皮也不能去掉；迷迭香要切細備用。

土豆下鍋加少許水，加蓋燜熟，然後掀起蓋子，讓水分完全蒸發。這時放油和迷迭香，鹽少許，同時用鏟子把土豆壓扁。你聽吧，鍋中的土豆和迷迭香在大火的助力下發出「呲呲」的聲響，同時勾人魂魄的香氣彌漫開來，自詡小饕的我就會第一個衝進廚房。

出鍋盛盤上桌。迷迭香細細的葉子牢牢地黏在金燦燦的小土豆上，把整個一個小土豆放在嘴裡細細品嘗：脆脆的土豆皮配著軟軟的土豆瓤，再加上迷迭香濃郁的香味在舌尖瞬間綻放。小饕細細品、專心吃，讓這與舌共舞的香濃綿長，再綿長……欲罷不能，盆乾碗淨，我每次都會吃到肚皮翻。

這道菜不僅味道好，營養價值也很豐富。吃土豆不用擔心脂肪過剩，還有很好的呵護肌膚、保養容顏的功效。迷迭香的香味可以令人頭腦清醒，還可以增強記憶力。

我喜歡帶上我的胃去旅行。在胃被各種奇怪的美食填滿後，就會想起媽媽做的香煎迷迭香小土豆。這道菜有家的味道，幸福的味道。