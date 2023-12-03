放學了，我穿著厚外套走出校門，地上都是白雪。今天特別冷，我趕快把手塞進口袋，在走去地鐵站 時，我還是感覺到手慢慢地冷起來。

以往冬天沒有課外活動時，我會趕快回家，但這天放學後我搭地鐵來到曼哈頓 的Christopherke街。走了十多分鐘後，我到達了目的地。當我推門進去時，立刻感覺到餐廳的溫暖。我不介意一個人在餐廳吃飯，一個人讓我更能品味這家餐廳的特色—烏龍麵，一碗熱騰騰的烏龍麵最適合冬天了。

烏龍麵送來了，我舀起一匙湯吹了吹，喝下這口暖暖的湯，煩惱和不愉快也融化了。十多分鐘後，我把麵全吃光了，此時胃裡暖暖的，感覺真舒服，沒什麼比在冬天吃烏龍麵更美好了！

雖然冬天也有很多不完美的事，比如雪化了以後地面變得又髒又泥濘，而冬季天黑得很快，因為寒冷我們不得不穿上厚厚的衣服……。即便有這些不完美，但此時坐在溫暖的餐廳裡，吃上一碗烏龍麵，看著窗外的雪花，就足以讓我愛上冬天。

王欣（紐約，人力中心中文學校）

冬天悄悄地來臨，就像帶著魔法一樣，曾經開滿鮮花、有著無數顏色的樹葉，現在只剩下沒有生氣的樹幹。氣溫慢慢下降，走在外面就像走進了冰雪公主的城堡。儘管如此，冬天還是給人們帶來了歡樂。

外面的冷，讓家裡變得更暖和。一回到家，拿著媽媽剛泡好的茶，手開始慢慢地暖起來。晚上一家人坐在沙發、蓋著被子看電視，外面的寒冷也感覺不到了。

聖誕節 的來臨讓家人和朋友團聚在一起。記得上小學時，我每年最期待的就是學校的聖誕秀，無論是在台上或台下，聽著聖誕音樂就會讓人感受到歡樂的氣氛。聖誕過後便迎來新年，我會和家人一起看新年倒數節目，當水晶球掉下來那一刻，彼此祝賀新年快樂！

我最喜歡冬天下雪。看著一朵朵雪花飄落，我拿起手機拍下這個景色，就像拍下一幅畫，每朵雪花都有自己的藝術。每次學校因為下大雪停課時，我都會和朋友一起出去堆雪人打雪仗。這就是我愛冬天的原因。