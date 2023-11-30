在秋假，我跟媽媽、姊姊一起去了西部野生動物園 ，看動物在大空地上跑來跑去。

第一天，我們坐上一輛吉普車進入動物王國，看到許多動物讓我很興奮。我看到了一隻大犀牛、一群長頸鹿、斑馬，還有馴鹿。我們的旅館也很有趣，它就像一個樹屋，房間裡有兩張床，一間廁所和桌子。樹屋的外面有陽台和桌子，上面有一把遮陽傘。媽媽、姊姊和我在陽台放鬆地欣賞日落，我們覺得夕照之下的天空是很漂亮的。

在動物園的第二天，我們去了別的區，一邊走路一邊看動物。我們看到不同的猴子、狐猴和小鳥。－般普通猴子有棕色的毛皮，狐猴則是有黑色和白色的尾巴跟頭，還有灰色的身體；另一種猴子更有趣，因爲牠們有黑色的身體，頭是白、黑和粉紅色的。

接著，我們開車去「查理布朗博物館 」。我很喜歡這個博物館，因為很好玩，也有很多紅紅綠綠顏色的人物！在博物館的前面，你可以看到一個雕像叫「查理布朗」，他是一個非常著名的人物，他有一隻好玩的狗叫「史努比」。在卡通影片中，史努比可以變成小英雄。在博物館裡面，我看到了用小幅畫做成的超大漫畫牆，博物館裡有另一個房間，讓大家可以做摺紙，並用鉛筆或是用顏料來畫畫。

結束兩天的假期，我跟媽媽、姊姊回家了！我們開車經過金門大橋回到舊金山 。我覺得這趟旅程好玩又有趣，因為這是我第一次去西部野生動物園和查理布朗博物館，我非常建議家人或朋友一起去！