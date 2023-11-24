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郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

傳郭台銘將聲明退選？ 郭辦自君悅會談後仍未回應媒體

有趣的回憶

伍祺欣（紐約華僑學校）

我和家人在一個涼爽的夜晚前往馬里蘭州巴爾的摩度假。雖然我們開車四處走動，但仍找不到我們的飯店，因為導航不斷為我們指出多個方向，大家都一頭霧水。

花了許多時間，當導航最終確定位置時，天已經很黑了。我們走進酒店，一位臉上微笑的女士向我們打招呼，並要了爸爸的證件登記入住。

她微微歪著頭問道：「伍先生對嗎？這裡說您預訂了一天」。

媽媽看著爸爸說：「我不是讓你訂兩天的旅館嗎？」爸爸說他確定是預定兩天，便把手機拿給櫃檯人員看，那位女士發出驚呼，然後笑說：「那是我們旁邊的酒店！」我跟家人也爆發出一陣笑聲，謝過這位女士，然後前往隔壁的飯店。

我們走出飯店，刺骨寒風陣陣襲來，冷得我不斷打顫。抵達正確的飯店後，弟弟抱怨：「兜兜轉轉，終於我們辦理了人住手續。」睡前，我們聊了今天發生那麼多有趣的事情── 花了許多時間找車位，好不容易停妥車子，結果找錯了飯店。

這個經歷好笑又有趣，同時也告訴我們，不要完全相信科技，任何事情都必須小心應對。我也想起學校師長時時叮嚀我們，做事除了全力以赴，還要確認再確認。雖然每個人都會犯錯，但必須自我要求，盡量不要犯錯，因為時時犯錯不但使自己麻煩，有時失誤也會對他人造成影響。

科技也是，科技再進步也有出錯的時候。因此，我們要善用腦袋、不斷思考，才能面對人生的各種千奇百怪的問題。

馬里蘭州

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