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麻雀和櫻桃樹的交情／《櫻桃紅了》系列之一

白丁（馬里蘭州）

夏天裡，櫻桃紅了。

老麻雀帶著一群小麻雀飛來，嘰嘰喳喳停在櫻桃樹上。小眼睛都圓溜溜的，小嘴巴都黑黑尖尖的，跟櫻桃樹親熱地打過招呼，就慢悠悠地吃起了櫻桃。吃了一會兒，梳理梳理羽毛，歡歡喜喜繼續吃。

不一會，有個黑黝黝的猴子哧溜一下攀上櫻桃樹高處，壓彎了樹枝，毫不客氣地吃起了櫻桃。老麻雀瞪圓眼，對黑猴子說：「瞧你這副饞相，快離我們遠些！」黑猴子一驚：「櫻桃樹是你們的嗎？憑什麼趕我走？」老麻雀頭一歪：「憑我們麻雀和櫻桃樹的交情！」

黑猴子露出牙齒，陰陽怪氣地回嘴：「我和櫻桃樹也有交情，每年夏天我都來這裡！」老麻雀冷笑：「你只知道吃，麻雀和櫻桃樹的交情有多少代，你知道嗎？」黑猴子一愣，用爪子撐起下巴，豎起耳朵聽著。

原來，早在一七七四年，有個愛吃櫻桃的普魯士國王腓特烈，在宮廷花園裡種了許多櫻桃樹，沒想到櫻桃成熟後，麻雀吃掉了半數櫻桃。國王大怒，命令老百姓捕殺麻雀，規定捕到一隻麻雀就有賞。於是，麻雀們死的死、逃的逃。後來，國王看不見麻雀了，但也看不見櫻桃了。因為麻雀不僅吃櫻桃，也吃櫻桃樹上的毛毛蟲，沒有了麻雀，毛毛蟲就猖獗起來，害得櫻桃樹連葉子也掉光了。國王只得收回命令，跟麻雀和解，再不敢阻擋麻雀和櫻桃樹的友誼。麻雀回到櫻桃樹身邊，國王才又吃到櫻桃。

黑猴子聽得入神，老麻雀還補充：「我們不僅幫助櫻桃樹消滅毛毛蟲，還幫助櫻桃樹傳粉，因為我們吃櫻桃時將黏在嘴上的花粉，又黏到別的枝條上去。」

旁邊的小麻雀側著頭對黑猴子說：「猴哥，你別小看我們，全世界大大小小國家都歡迎我們麻雀。美國在一八五二年從歐洲引入我們，澳洲和紐西蘭在一八六二年引入我們，阿根廷在一八七二年引入我們。」（待續）

澳洲

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