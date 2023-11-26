我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕節採購季登場 記住這5招省荷包

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

逛超市

何依琳（紐約，人力中心中文學校）

每到周末，爸爸就會開車帶我們去「飛龍超市」買東西。飛龍超市裡每天都是很興旺的，有很多人來這買菜，因為這裡東西很新鮮，種類多，且價廉物美。

我們先來到肉部，各個部位顏色鮮艷的豬肉、牛肉、雞肉和羊肉，一盆盆放在閃閃發亮的玻璃櫃下，你喜歡買什麼就買什麼，方便極了。水果和蔬菜的種類多得數不勝數，應有盡有。還有五顏六色的糖果，各種各樣的零食，琳瑯滿目的生活用品，整整齊齊地擺放在貨架上。

這天，我們買了花菜、蘿蔔、番茄、白菜、玉米、黃瓜、牛肉、螃蟹、龍蝦，還有很多水果，不一會兒，我們的購物車就滿滿的了。

我們把購物車推到收銀台，媽媽付了錢，我心裡美滋滋的，開開心心地回家了。

陳子健（紐約，人力中心中文學校）

上個星期天，媽媽和我去超市買東西。媽媽和我常常在星期天去超市採買。

我們開車到了超市。走進超市裡，我看到很多好東西──這個我想買，那個我也想買，但是媽媽最後只讓我買了一個玩具。雖然只買了一個玩具，我心裡也很開心。接著，我跟媽媽來到肉品部，媽媽買了一些雞肉、一隻鴨子，還有牛肉等等。買完肉，我們就去選購蔬菜。媽媽挑了生菜、胡蘿蔔、花椰菜，還有豆子。再來，我們來到水果部。媽媽買了蘋果、橙子、西瓜、葡萄，還有草莓。感覺才一會兒的功夫，我們就拿了紅紅綠綠的一大車了。

媽媽付了錢，我們開車回家做好吃餐點。因為媽媽買了很多很棒的食材，所以當天晚餐非常豐盛，我們吃得很開心。

蔬菜

上一則

余光中妻子范我存92歲辭世 安詳灑脫一生愛古玉繫結

下一則

如果你住加薩──2023年10月感事

延伸閱讀

4高中生獲大芝加哥華裔青年領袖大獎

4高中生獲大芝加哥華裔青年領袖大獎
新州華夏中文學校年會逾300人出席 頒發特別貢獻獎

新州華夏中文學校年會逾300人出席 頒發特別貢獻獎
展現台灣多元 洛華語文學習資訊分享成果

展現台灣多元 洛華語文學習資訊分享成果

人力中心中文學校兒童中秋繪畫賽 成績揭曉

人力中心中文學校兒童中秋繪畫賽 成績揭曉

熱門新聞

李洋這幅「指向心覓」使用蛋殼和大漆鑲嵌製成，歷時一年完成。（記者徐白櫻／翻攝）

花一年完成一幅畫 27歲李洋有顆老靈魂 專攻漆畫

2023-11-20 06:22
已故詩人余光中妻子范我存（右）過世。（本報系資料照片）

余光中妻子范我存92歲辭世 安詳灑脫一生愛古玉繫結

2023-11-25 07:12
故宮正展出「宋蘇軾書前赤壁賦」。（本報資料照片）

故宮展蘇軾赤壁賦 打臉教育部這句成語竟寫錯一千年

2023-11-21 20:05

一生一世

2023-11-24 01:07
明尼蘇達聖保羅市立圖書館最近收到逾期104年的書，最後借閱時間是1919年，市長掛保證免煩惱滯還金。（取材自臉書）

明尼蘇達州圖書館收到「逾期104年書」市長幽默回：罰金不用繳

2023-11-19 00:15

此生奇遇

2023-11-20 01:00

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄