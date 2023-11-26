每到周末，爸爸就會開車帶我們去「飛龍超市」買東西。飛龍超市裡每天都是很興旺的，有很多人來這買菜，因為這裡東西很新鮮，種類多，且價廉物美。

我們先來到肉部，各個部位顏色鮮艷的豬肉、牛肉、雞肉和羊肉，一盆盆放在閃閃發亮的玻璃櫃下，你喜歡買什麼就買什麼，方便極了。水果和蔬菜 的種類多得數不勝數，應有盡有。還有五顏六色的糖果，各種各樣的零食，琳瑯滿目的生活用品，整整齊齊地擺放在貨架上。

這天，我們買了花菜、蘿蔔、番茄、白菜、玉米、黃瓜、牛肉、螃蟹、龍蝦，還有很多水果，不一會兒，我們的購物車就滿滿的了。

我們把購物車推到收銀台，媽媽付了錢，我心裡美滋滋的，開開心心地回家了。

陳子健（紐約，人力中心中文學校）

上個星期天，媽媽和我去超市買東西。媽媽和我常常在星期天去超市採買。

我們開車到了超市。走進超市裡，我看到很多好東西──這個我想買，那個我也想買，但是媽媽最後只讓我買了一個玩具。雖然只買了一個玩具，我心裡也很開心。接著，我跟媽媽來到肉品部，媽媽買了一些雞肉、一隻鴨子，還有牛肉等等。買完肉，我們就去選購蔬菜。媽媽挑了生菜、胡蘿蔔、花椰菜，還有豆子。再來，我們來到水果部。媽媽買了蘋果、橙子、西瓜、葡萄，還有草莓。感覺才一會兒的功夫，我們就拿了紅紅綠綠的一大車了。

媽媽付了錢，我們開車回家做好吃餐點。因為媽媽買了很多很棒的食材，所以當天晚餐非常豐盛，我們吃得很開心。