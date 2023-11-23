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感恩遇見

李悅綺（加州，富樂頓中文學校）

對我來說，今年的感恩節有非常不同的意義。因為我最敬愛的外公剛剛過世，所以我今年不能像往年一樣和爸爸媽媽回外公家吃火雞大餐了。當我失去外公時，我才深深體會到，我們應該時時刻刻滿懷感恩，珍惜在身邊的每個人。因為如果不懂得珍惜現在所擁有的一切，而把一切都認為是理所當然，那麼當他們離我們而去時，我們就會很難過。這些遺憾將是永遠無法彌補的。

慈祥的外公走了，我知道自己永遠無法再見到他，但我常常會回憶起小時候和他一起度過的快樂時光。那時我媽媽去大學教書，都是外公在家照顧我。我二歲時，外公就教我數數到一百。我是外公的第一個長孫女，他總是很高興地告訴我，在他七十歲時，我出生了，當他一百歲時，我將是三十歲，他希望能健康地看著我長大結婚成家。

記得小時候我常常要媽媽帶我去外公家吃外公煮的炒米粉，外公知道我喜歡吃米粉，所以當他聽到我要去看他，他就會先把米粉準備好，教我一起炒菜。他留給我許多童年的快樂回憶，我很感恩他的教導和寵愛。現在他離世了，我才真正明白什麼是思念，也才了解要珍惜眼前的家人，感恩眼前的一切。

請大家多花一些時間陪伴親愛的家人，不要有後悔，不要留遺憾。

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