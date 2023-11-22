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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

聰明的松鼠

錢欣葆（中國）

狐狸在森林裡轉悠了半天也沒找到食物，肚子餓得咕咕叫。他突然發現溪邊有隻小灰兔，饞得直流口水。狐狸正想衝過去抓小灰兔，沒料到樹叢中走出一隻犀牛，和小灰兔玩起了捉迷藏。狐狸知道犀牛的厲害，不敢當他的面傷害小灰兔。狐狸靈機一動，走過去笑著說：「我也一起玩捉迷藏，犀牛你先閉上眼睛，等我和小灰兔藏好後你再來找我們。」

狐狸一邊拉著小灰兔飛快地走，一邊小聲說：「我知道附近有一個很隱蔽的小山洞，我們躲藏在裡邊犀牛肯定找不到。」

樹上的松鼠早就看出了狐狸的陰謀，大聲對小灰兔說：「狐狸見你和犀牛在一起不敢動手，想用詭計把你騙到別處去吃掉你，千萬不能跟他去啊！」犀牛聽了松鼠的話，恍然大悟，對小灰兔說：「對，你不能跟狐狸去！」

小灰兔聽了松鼠和狐狸的話，停了下來。狐狸見自己的陰謀被拆穿，十分惱火，對著松鼠說：「我是誠實的狐狸，你為什麼說我狡猾？」松鼠說：「前幾天，我親眼見到你用花言巧語把山雞從樹上騙下去，然後把他吃掉了。你是森林中最狡猾的傢伙！」

金絲猴、黑猩猩、梅花鹿不約而同走了過去，一起指責狐狸。狐狸惱羞成怒，指著松鼠說：「你腦袋小、鬼點子多，你才是森林裡最狡猾的傢伙！」犀牛對狐狸說：「你說松鼠是森林裡最狡猾的傢伙，有什麼證據？」

狐狸說：「松鼠把撿到的乾果挖洞藏在泥土裡，然後用泥蓋好，放上落葉偽裝。他還在藏乾果的周圍挖許多洞，卻沒有藏乾果。這是松鼠故意設計的迷陣，讓別人找不到他真正藏乾果的地方。松鼠能夠想出這樣的方法欺騙別人，難道不是最狡猾的傢伙嗎？」松鼠說：「我貯藏乾果時確實在周圍設置許多假的貯藏點，主要用來迷惑竊賊啊！如果你不想偷竊，為什麼關心起我貯藏乾果的事呢？」

金絲猴對狐狸說：「松鼠能夠想出巧妙的方法不讓貯藏的食物被偷竊，這不是狡猾，而是聰明。你為了滿足私欲去欺騙別人，這才是狡猾啊！」

狐狸支支吾吾，半天說不出話，灰溜溜地走了。

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