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張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

自我介紹

侯奕辰（俄勒岡州，春和學園）

大家好！我叫侯奕辰，你也可以叫我蘋果，我的媽媽爸爸給我取這個名字，是因為他們希望我平平安安。

我七歲了，出生在中國上海。我來美國的時候，一點英文也不會。但是，我現在會很多英文了，因為我在學校裡天天都學習英文，所以很快我就能說很多英文了。我也會說很好的中文，不僅因為我出生在中國，也因為我一直在上中文課。

我喜歡中文、畫畫、芭蕾、滑冰、鋼琴、網球、游泳、足球跟國際象棋。我喜歡中文，因為我有個很好的老師；我喜歡畫畫，因為我可以把我見到的世界畫下來；我喜歡芭蕾，因為我覺得芭蕾很美；我喜歡滑冰，因為我愛參加滑冰比賽；我喜歡鋼琴，因為我可以邊彈琴邊唱我喜歡的歌；我喜歡打網球，因為我可以和我的好朋友們一邊打網球一邊玩；我喜歡游泳，因為我熱愛玩水；我喜歡國際象棋，因為我可以跟爸媽下棋，我很喜歡和他們在一起。

我的愛好很多很多，這就是我。

李蘭妮（俄勒岡州，春和學園）

我的名字叫李蘭妮，今年八歲。我和爸爸、媽媽還有弟弟一起住在俄勒岡州波特蘭市。

我們家裡還養了四條魚，牠們分別是紫色、黃色、綠色和粉色。我經常餵魚，看著魚兒在水裡游來游去，讓我覺得很開心。

我喜歡讀書，最喜歡的書是《Dragon Girl》，故事裡裡有許多龍，這些龍原本都是女孩，因為她們需要完成一項任務，所以變成了龍；變成龍以後，她們就成功地完成了任務。

我也喜歡打網球、彈鋼琴、踢足球、做手工，以及和朋友們一起玩。我不喜歡人們把垃圾扔在地上，那樣會很髒，也可能讓別人生病。

這就是我，我長大以後，會做很多好事！

芭蕾 足球 俄勒岡州

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