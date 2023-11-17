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夏天的回憶

梅曉熙（俄勒岡州，春和學園）

時令已是深秋，但美好的夏天仍在我的眼前。

記得在一個美麗的夏夜，我和三位朋友一起去畫了梵高的名畫「星夜」。我們四個女生一起享受了畫畫的樂趣，同時也創造出屬於自己的星夜。我的星夜色調較深，因為我覺得星空深不可測，只有用深邃的藍才能表達其無窮盡的奧秘。桃惠則重點突出了夜空下的村莊，因為她認為星夜下，人的故事會更豐富精采；Nooshi的畫作裡的旋轉星星最顯眼，因為她說從每顆星裡都能看見閃亮的眼睛；Maddy的畫天空很藍，藍得像白天，因為她希望白天也能看到美麗的星星。

在一個夏天的周末，我去看了掀起粉紅熱潮的電影「芭比」，當天，我還特意穿了粉紅色的衣服。這部電影讓我認識到芭比不再是典型的「完美無缺」，而是具有個性魅力的角色，每個人心中都有屬於自己的芭比，每個人都能成為自己定義的可愛芭比。

夏天快結束時，我參加了每年一度的鋼琴演出。由於下雨，原定戶外的鋼琴發表會臨時改在教堂舉行。沒了戶外的噪音，教堂裡的安靜竟讓我感到很大的壓力。因為緊張，我彈錯了一些地方，幸好整個演奏還算流暢。我想如果自己沒那麼緊張，應該會彈得更好。不過，有了這次室內的歷練，我相信日後的表演一定會更成熟和進步。

鋼琴演奏結束後是集體拍照，前排都是很小的孩子，我無奈只好站到了後排老師們的行列。我不好意思地說：「我不是老師，站這裡不合適吧？」有位老師客氣地對我說：「今天你也是老師」。能做「一日的鋼琴老師」，我心裡著實開心，彈奏時的緊張已消失得無影無蹤。此刻，我們一起朝鏡頭開心地展示了自己靈巧的雙手，我想這是對自己的肯定，也是對夏天作別的揮手。

夏天，我們明年見！

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