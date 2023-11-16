為了慶祝爸媽結婚二十周年，我們全家計畫去坐熱氣球 。可是，一個半月前訂的票，不知道什麽原因被取消了，我們都很失望。為了不讓大家失望，媽媽又訂了一次。終於在幾天前晚餐時，媽媽告訴我們，這次熱氣球沒有取消。妹妹好奇地問：「我們需要準備什麽嗎？」媽媽說：「不用準備什麽，只要帶上相機和外套就行。不過，我們要早起喔！」

到了坐熱氣球的日子，我們一大早就起床，也沒有人抱怨。大家很快地穿好衣服，坐到車裡。天黑黑的，路上沒什麼車子。看著窗外的風景，感覺很安靜，我們很快就來到了郊外，遠遠地看到了熱氣球標識，「我們到了！」

熱氣球場的工作人員讓我們把有名字的小貼紙貼在衣服上，接著帶我們到熱氣球旁。那裡有三個工作人員在給熱氣球充氣，我們在一邊很好奇地盯著，火把氣球吹得愈來愈大了。一開始，我們很興奮，但是等了好久，氣球還是歪歪地斜臥在地上。我覺得很無聊，就去看那些飄在空中的熱氣球，心想：坐在上面一定很好玩！

不知過了多久，聽到工作人員說好了，我們又興奮了起來。熱氣球的籃子沒有門且有點兒高，我們需要爬著進去。熱氣球裡，一共有八個人，還有一個工作人員。她很熟稔地控制著熱氣球，讓我覺得很安全。熱氣球裡噪音很大，我不得不用手堵住耳朵。一開始，我們只離地面幾英寸，但是很快飛到了天空，我們可以看得更遠了，地上的東西也漸漸變小了。

為了讓我們更好地欣賞外面的風景，工作人員把充火的速度減慢。景色真的非常美，我們像飛一樣。從上往下看，已經看不清田裡的植物，樹林是一片深綠色，像毯子一樣，馬路也變成了一條看不出終點的線。眼前的景物隨意擺放，很自然。這裡一個農場，那裡幾棟小屋，還有一兩個熱氣球在慢慢地移動……

飛著飛著，我們飛到了一條小河上。熱氣球離水面很近，就像船那樣漂浮著。我好想湊近水面，看看水裡有沒有魚，但是牠們好像被嚇走，只留下浮著的幾片木塊。時間過得很快，熱氣球又帶我們飛上天……

這是我們第一次坐熱氣球，大家都很喜歡飛的感覺，也很開心地看到了不一樣的風景，我真想再坐一次！