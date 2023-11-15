有一天傍晚，晨晨和爸爸媽媽在山林間散步時，看見一隻毛茸茸的小鳥躲在草叢下，「菊唧唧、菊唧唧」不停地叫，牠東看看西看看，像是迷了路。晨晨模仿牠的叫聲：「菊唧唧、菊唧唧？你在幹什麼？你的媽媽呢？」小鳥看到友善的人類，急忙跑過來，像是終於等到救星。

晨晨摘下帽子，放在牠面前，牠就跳了進去，跟著晨晨回家了。晨晨給牠餵水和瘦肉末，仔細打量牠。

只見牠圓溜溜的頭是淺黃色的，身上是褐色羽毛，羽毛上還有很多圓圓的斑點，晨晨給牠起名「波波」。說波波是隻小鳥吧，牠更像是隻小雛雞；說牠像隻小雛雞嗎？牠怎麼會在野外？晨晨上網搜尋，查到一些近似的資料，比如波蘭雞、小麻鷹、雉雞……不管波波是什麼，牠暫時住下來，晨晨幫牠照相並到處張貼，希望查明牠是否別人家的寵物？

波波很有警惕性，在院子活動時，時常仰望天空，一有黑影掠過，就會飛快躲起來，只伸出小腦袋觀察。牠這麼小，為什麼懂得這些生存之道？是和媽媽走散之前媽媽教牠的嗎？北美的野外有很多野貓、野狗、浣熊、郊狼出沒，波波可以倖存下來，真是小英雄吶。

晨晨精心照顧波波，牠也幾乎寸步不離地跟著晨晨。現在可以很肯定地說，波波是隻小公雞，而且愈來愈有一股霸氣，後院的野兔、松鼠、知更鳥、山雀，很快都成為牠的手下敗將，牠常常把其他小動物追趕得落荒而逃。

正當大家以為波波已適應了環境，又不是誰家的寵物，晨晨和波波從此可以快快樂樂生活在一起時，麻煩事發生了。有天凌晨五點鐘，屋外響起了「喔喔喔喔——」一聲稚嫩但響亮的鷄啼。爸爸慌忙跑出去察看，竟然是波波打鳴！牠一聲接一聲，陶醉在自己的啼叫聲裡，急得爸爸一把捂住牠的嘴，生怕牠吵醒左鄰右舍。

天亮了，媽媽上網查到：這裡養雞要逐隻登記，公雞不行，鄰居會投訴，政府會把牠們帶走人道毀滅。這可怎麼辦？總不能把可愛的波波送去人道毀滅——這也許就是波波在野外的謎底，牠原來的主人得知牠是boy，選擇把牠放生。

波波命不該絕，晨晨和爸媽找到一個農場可以收養波波。雖然萬般不捨，但晨晨明白，和其他的雞鴨豬牛羊生活在一起，波波會更開心。