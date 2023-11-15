我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

藍白合成局「達6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

小雞波波的故事

吳輝（紐約）

有一天傍晚，晨晨和爸爸媽媽在山林間散步時，看見一隻毛茸茸的小鳥躲在草叢下，「菊唧唧、菊唧唧」不停地叫，牠東看看西看看，像是迷了路。晨晨模仿牠的叫聲：「菊唧唧、菊唧唧？你在幹什麼？你的媽媽呢？」小鳥看到友善的人類，急忙跑過來，像是終於等到救星。

晨晨摘下帽子，放在牠面前，牠就跳了進去，跟著晨晨回家了。晨晨給牠餵水和瘦肉末，仔細打量牠。

只見牠圓溜溜的頭是淺黃色的，身上是褐色羽毛，羽毛上還有很多圓圓的斑點，晨晨給牠起名「波波」。說波波是隻小鳥吧，牠更像是隻小雛雞；說牠像隻小雛雞嗎？牠怎麼會在野外？晨晨上網搜尋，查到一些近似的資料，比如波蘭雞、小麻鷹、雉雞……不管波波是什麼，牠暫時住下來，晨晨幫牠照相並到處張貼，希望查明牠是否別人家的寵物？

波波很有警惕性，在院子活動時，時常仰望天空，一有黑影掠過，就會飛快躲起來，只伸出小腦袋觀察。牠這麼小，為什麼懂得這些生存之道？是和媽媽走散之前媽媽教牠的嗎？北美的野外有很多野貓、野狗、浣熊、郊狼出沒，波波可以倖存下來，真是小英雄吶。

晨晨精心照顧波波，牠也幾乎寸步不離地跟著晨晨。現在可以很肯定地說，波波是隻小公雞，而且愈來愈有一股霸氣，後院的野兔、松鼠、知更鳥、山雀，很快都成為牠的手下敗將，牠常常把其他小動物追趕得落荒而逃。

正當大家以為波波已適應了環境，又不是誰家的寵物，晨晨和波波從此可以快快樂樂生活在一起時，麻煩事發生了。有天凌晨五點鐘，屋外響起了「喔喔喔喔——」一聲稚嫩但響亮的鷄啼。爸爸慌忙跑出去察看，竟然是波波打鳴！牠一聲接一聲，陶醉在自己的啼叫聲裡，急得爸爸一把捂住牠的嘴，生怕牠吵醒左鄰右舍。

天亮了，媽媽上網查到：這裡養雞要逐隻登記，公雞不行，鄰居會投訴，政府會把牠們帶走人道毀滅。這可怎麼辦？總不能把可愛的波波送去人道毀滅——這也許就是波波在野外的謎底，牠原來的主人得知牠是boy，選擇把牠放生。

波波命不該絕，晨晨和爸媽找到一個農場可以收養波波。雖然萬般不捨，但晨晨明白，和其他的雞鴨豬牛羊生活在一起，波波會更開心。

上一則

愛上外木山海岸 80歲素人畫家劉復宏綻放金齡人生

下一則

愛管閒事的芳鄰

延伸閱讀

歷史的痕跡

歷史的痕跡
上學就像進監獄 「課間圈養」誰偷走那10分鐘？

上學就像進監獄 「課間圈養」誰偷走那10分鐘？
英國皇家衛隊

英國皇家衛隊
昌興代理Hearts on Fire頂級鑽石 閃耀懾人

昌興代理Hearts on Fire頂級鑽石 閃耀懾人

熱門新聞

傳奇女星奧黛麗赫本配戴過的Fürst珍珠項鍊，將領銜佳士得日內瓦線上珠寶拍賣，估價18,000瑞郎起。(圖:佳士得提供)

傳奇女星奧黛麗赫本 「羅馬假期」經典珍珠項鍊上拍

2023-11-08 01:40
1966年蕭萬長是外交部小科員，在松山機場送往迎來。（王玲惠．圖片提供）

另類台灣型男——沒有顏值、沒有背景，蕭萬長：「在那個可以做事的年代，沒有人會擋你。」（上）

2023-11-08 02:02

永遠的遺憾

2023-11-07 02:01

公司被賣掉

2023-11-10 02:00

漫步初老

2023-11-11 02:00
羊腸麵包。（林良姿．圖片提供）

伊斯坦堡初體驗

2023-11-13 01:02

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機