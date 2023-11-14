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川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

公園盛會

江旭（加州）

公園正門對面有間托兒所，老師們常分組帶小朋友們到公園接觸自然，或玩玩公園的溜滑梯、翹翹板等運動一下。

有天，一群三至四歲的小朋友們，由A、B兩位女老師一前一後領著，來到公園觀賞草地上啄食的鳥雀、樹上樹下活蹦亂跳的松鼠，以及池邊曬太陽的烏龜。

孩子們對沿途風景，意興盎然輕呼小叫地指指點點，突然有人發現一隻紅冠公雞夾在鴿群中，A老師立刻介紹那是公雞！B老師則機會教育告訴大家，自己小時候住農村，每天清晨，家中公雞就像吹起床號催大家起床，讓我們準時上學。說完，她學著公雞喔喔喔叫了幾聲。A老師笑道：「別說這些孩子們沒聽過雞啼，我這個城市人早上都是靠鬧鐘叫起床的！真羨慕你，多美好的田園風光啊！」

孩子們漸行漸遠後，肥鴿好奇問公雞：「你自從移居城市後，還曾喔喔啼過嗎？」公雞回答：「我沒機會，城市人們有些喜歡晚睡晚起，我天亮一叫，就會驚醒他們的好夢，只好閉嘴了！」肥鴿遺憾地說：「坦白講，我也從未聞過雞啼，更別提我的孩子們了。」

叫金嗓的麻雀突發奇想：「我們大家都有獨特的嗓音，哪天何不來個大合唱？」名叫黑妞的小鳥歡快地叫：「我贊成！」肥鴿也贊同：「我們來安排一下，公雞哥打頭陣，號角一響，我們其他合唱、輪唱、和音依序上陣，好好熱鬧歡聚一下。」金嗓接著說：「地點就選在小池邊的瀑布旁吧！湍湍流水聲可以當我們的背景音樂。時間訂在下周一早上人少的時候。就這樣吧，我們分頭去招兵買馬！」

周一早上，在手持樹枝當指揮棒的猴子大叔，用力一揮之下，公雞哥挺立在群眾中央，不疾不徐仰天啼出喔喔喔雄壯的聲音，接著，鴿群、麻雀組、青蛙類個個昂首高歌，鴨子則拍著雙翅低聲附和，雉鳥和孔雀雙雙在歌聲間展翅串場。大家彼此賣力配合！池畔烏龜老少一家、兔子、松鼠、小鹿等都是忠實聽眾，目不轉睛地聆聽！

世間沒有不散的筵席，結束時，大家依依不捨告別，紛紛相約再次聚首。

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