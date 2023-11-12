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出井後的青蛙

吳恬恬（加州，千橡中文學校）

有天出井的青蛙來到了聖巴巴拉的科學博物館。進門就看見一個大的吉他，很多小朋友在拍照，井蛙也偷偷跳去合影。

小朋友發現了牠，都很喜歡牠，就帶著牠去了二樓小賽車道參加比賽。井蛙和小朋友先將小跑車搭好，然後放入車道。小跑車開動，井蛙著急地跳上跑車，可惜車速太快，井蛙摔下車來。

雖然井蛙有點害怕，但是牠還是覺得博物館有很多奇妙的地方！

石御睿（加州，千橡中文學校）

一天，小井蛙來到了一片稻田，發現許多長得和牠一樣的青蛙，小井蛙興奮地和青蛙們談天。

青蛙對井蛙說：「我們來玩個吃小蟲的遊戲好嗎？」「好啊！好啊！」井蛙趕緊附和道。青蛙又說：「看誰吃的小蟲多，誰就是除害小能手。」井蛙說：「沒問題！」

說完井蛙馬上跳起來，牠伸長脖子，左跳右跳，不一會兒就吃了很多的小蟲。別的青蛙看了都不約而同地說：「你贏了比賽，就是個除害小能手。」井蛙高興地笑了。

黃子超（加州，千橡中文學校）

井蛙出井了，牠聽到別人都有名字，便給自己取名叫「瓜瓜」。

瓜瓜對井外的世界特別好奇，隨著人群去了很多地方。沿途瓜瓜發現了一塊石頭，這塊石頭的顏色和別的石頭不一樣，特別漂亮。

於是瓜瓜來到博物館，將寶石交給博物館鑑定。哇！原來這是顆寶石啊！瓜瓜將寶石捐獻給博物館，博物館便將這顆寶石取名叫「瓜瓜」。

博物館 加州 賽車

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