前陣子我跟媽媽一起去上海旅遊，正巧遇上颱風，一會兒暴風雨，一會兒晴天。所以我和媽媽在上海的第一件事，就是買衣服。

購物的過程中，讓我感受到美國和中國的差異很大，對比很鮮明。中國大多數人其實生活很苦，為了賺錢，不願意放棄任何潛在顧客。我看有些老闆就差點跟顧客吵起來！當然，中國也有很多美國沒有的好處，像在科技應用上，中國遙遙領先。我會這樣說，是因為中國的科技技術能夠明顯地體現在日常生活當中。比如，導航軟體因為競爭激烈，所以名列前茅的軟體都做得很精緻、實用並有趣。它能切換聲音，秒變「女神」或古靈精怪的遊戲主播來幫你導航，除此之外還有還有很多很酷的功能。總而言之，中國有很多生活上的便利，讓我覺得在這裡的生活很有規律，也應該很舒服。

我們的下一站是上海有名的打卡點：豫園。那裡的古風建築和琳琅滿目的小店著實讓人震撼。而且灌湯包加上陳年老酒的香味撲鼻而來，如果那裡沒有人山人海，我會非常仔細地在豫園逛上整天。

接下來我們去了大名鼎鼎的陸家嘴、外灘和東方明珠！我聽說「東方明珠」這個名字的來源很有意思，除了因為它的外表看起來就像好多不同大小的珠子，東方明珠代表中國和整個東方的閃光點。明珠一般用「燦爛奪目」來形容，所以有這個名字合情合理。我們從外灘通過河底下的觀光 隧道到達東方明珠。在那裡，我們和爸媽的朋友李叔叔見面、聊天並吃晚飯。

李叔叔開車帶我們路過上海最高的三棟樓，他用幽默風趣的方式講解關於這三棟樓的信息。他說，這些樓被稱為「廚房三件套」，因為有一棟像打蛋器，有一棟像注射器，最後一棟像開瓶器。我一瞧，還真的很像！最後，我們在李叔叔以前的餐館吃了美美的晚餐，每道菜都非常精緻，真是完美的一天！