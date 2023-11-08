老火車頭又退休了／《退休的老火車頭》系列之二

為了讓醫院裡的病人看到春天的鮮花，老火車頭慢慢爬呀爬呀，遠遠看去，就像一座緩緩移動的花園。好不容易爬到一棟有兩層樓的住院部門前，一個病人看到了非常高興，還以為自己已經病癒出院，看到了美麗的春天。

老火車頭走過一棟樓又走向另一棟樓，病人們都很感動、很快樂，就像走進了一個大花園，病全好了。

老火車頭現在又退休 了，每天待在鐵軌的盡頭曬太陽、吐煙圈。

直到一天，喜慶聽到一個消息，是村長說要徵地了。喜慶趕緊告知老火車頭：「爺爺，村長要把你砸碎當廢鐵賣了。」老火車頭聽了非常害怕，就偷偷溜出了停車場。「我們是廢鐵，我們是廢鐵！」他邊跑邊對自己說，一口氣繞著葡萄園跑了一千八百八十八個圈，又逃進了葡萄園的綠色心臟 —— 一片沼澤地的叢林裡。他正想歇下來喘喘氣，突然聽見遠處有嗚嗚的叫聲，是娃 哭聲？還是遠處的火車在鳴叫呢？。

一道雪亮的燈光掃過了樹林，老火車頭嚇得跳起來拚命跑，他不是怕被人抓去，是怕自己在葡萄園裡的綠色心臟中造成交通事故。老火車頭見身後是一列火車，就要追上來了，只好咬牙跳出鐵軌，摔進了一個小池塘裡。鐵路局開來一台大吊車，把老火車頭吊了出來，他又被拖回去擺在鐵路盡頭的垃圾堆旁。

劉老師放假回來，一下火車就看到滿天的字母 和數字。「啊！太好了！」劉老師班上學生好多不及格的，正拿他們頭疼呢，這下可有辦法了！她徵得校長和鐵路局長的同意後，把老火車頭請到學校來。劉老師領著小孩子們擦掉了老火車頭身上的鐵鏽，塗上了葡萄園裡最漂亮的油漆。老火車頭非常高興，又圍著葡萄園草坪跑一千八百八十八個圈—— 「一、二、三、四……」，「A、B、C、D……」老火車頭吐出的數字和拼音字母居然有各種花朵顏色，還有各種水果香味。

孩子們和老火車頭一起上課，學得又快又好，尤其是拼音和算術兩門功課。

可是後來呢，這所學校招不到學生了，因為附近的孩子都跟爸媽到城裡讀書，還有另個原因是老火車頭最不願意提起的，因為教育局 來檢查，說這樣辦學條件太差，居然請這麼老的老火車頭教學生，要取消學校的辦學資格。

老火車頭又退休了。只好每天待在廢棄的鐵軌的盡頭曬太陽、吐煙圈。直到最近老火車頭又開滿了鮮花，很多蜜蜂飛來採蜜，老火車頭才開心笑了。（系列完）