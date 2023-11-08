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卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

港媒：美記者新書披露黃之鋒曾尋求美領館庇護

淑文（加拿大）

太陽公公累了一天

回到家後

把喧囂關在門外

放下黑色的紗帳

夜幕低垂

風過林稍

伴隨著樹葉的低語

一陣騷動後

復歸寂靜

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