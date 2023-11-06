我愛秋天，因為秋天給我們畫了一幅美麗的圖畫。它給人們帶來了豐收的快樂。

加拿大 的秋天真是五彩繽紛。為什麼我會說加拿大的秋天是五彩繽紛的呢？你看！太陽出來了，陽光照射在葡萄上，就像一顆顆透明的紫色寶石；鮮紅的蘋果像一個個小燈籠，高高地掛在枝頭，樹枝看起來快要被折斷的樣子；梨樹上掛滿了黃澄澄的梨子，就像一個個可愛的小葫蘆；一個玉米棒子就有一尺多長，剝開皮看，金黃的玉米粒就像列隊的士兵一樣整齊地排列，好像正在等待長官下達命令。

農田裡，稻穀成熟了，一片金燦燦的，多麼像遍地的金子啊！楓葉掉得滿地都是，微風吹拂，「嘩啦啦」樹葉紛紛揚揚從樹上悠悠地飄下來，像一隻隻美麗的蝴蝶在空中飛舞、輕輕落到地上，猶如給大地鋪上了一層金紅色的地毯。樹上的葉子有的變紅了，有的變黃了，秋風吹來，它們發出「沙沙、沙沙」的聲響，就像是他們穿彩色衣裳，伴隨秋風的樂器聲中，彈唱優美的樂章，真是層林盡染。

到了秋天，你別提孩子們有多開心！有些孩子在畫楓葉，有的孩子用楓葉做書籤，還有些孩子用楓葉堆起城堡呢！那些小動物們也沒有閒著，灰熊開始瘋狂捕魚填飽肚子，松鼠東奔西跑忙儲糧。

秋天也是一位化妝師、造型師，把世界裝扮得格外迷人。瞧，秋天就讓楓樹姊姊脫掉綠襯衫，換上了紅襯衫。

秋天是這麼的美好啊！可惜秋天過得很快，我們要好好把握秋天的每一分每一秒！