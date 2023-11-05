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身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

學中文

張祐綺（加州）

英文、中文和西班牙文是世界上三大語文，學會這三種語文就可以跟世界上多數的人談話。這三種語文中，中文對我來說最重要，因為從小到大，我在家都說中文，我也常常用中文跟台灣的阿嬤、阿公聊天。

因為會說中文，在台灣的時候，我可以去文具店買東西，還能自己去買珍珠奶茶；去餐廳時，我可以看菜單點菜，也可以在家點外賣。阿嬤、阿公來美國，我可以當他們的翻譯，他們就不用害怕在美國不會說英文。

不過，學中文有很多生字，很難記，還有很多聲調容易搞混，而且中文跟英文的語法也很不一樣，比如：「你今天好嗎？」英文變成：「How are you today？」所以說話的時候要注意不要變成倒裝句。

但「天下無難事，只怕有心人」，只要努力不放棄，中文就能學得好！

張旆綺（加州

從小到大我的父母要求我學中文，因為我的父母來自台灣，他們希望我在美國長大不要忘記中文，學會中文也才可以跟在台灣的親人談話。

我認為我們需要學習中文，尤其如果你懂得聽、說、讀、寫，就很容易找到一份工作。中文現在是一門熱門的語文，很多國家的人都要學中文，如果你懂中文，將來你就有機會在中國和台灣發展。

但是我覺得學中文並不容易，因為有很多字不好記，還要特別注意中文發音，一旦發音錯誤意思就會變得不一樣，所以你要小心發音正確。

我要學好中文，並學以致用，我要用中文幫助不會說英文的人，也可讓自己在未來有更多的選擇。

加州

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