一個晴朗的星期天，我突然很想吃西瓜，所以媽媽就和我一起去超市買西瓜。

我和媽媽來到愛新鮮超市，這裡有各種各樣的蔬菜 水果、肉類魚類和雜貨，還有各種零食飲料，品項多且便宜，所以媽媽很喜歡來這家超市買菜。來這裡買菜的人也很多，人山人海，熱鬧極了。

我和媽媽先來到生鮮部，這裡有許多新鮮好吃的蔬菜，如番茄、馬鈴薯、空心菜、金針菇等，光是花椰菜就有好幾種，有白的、綠的、紫色的，真是琳瑯滿目。旁邊還有蘋果、芒果、藍莓、草莓等等，以及我最喜歡的大西瓜。我挑選了一個又大又重的西瓜，跟媽媽合力抬進購物車，心裡美滋滋的。

我們買好了青菜和水果，就來到零食部。零食的種類也很多，我們挑選了幾樣喜歡吃的，就去收銀台排隊付錢。

這天我們花了一百多塊錢，等媽媽付了錢，我笑瞇瞇地推購物車走出超市，真是美好的一天。

李菲菲（紐約，人力中心中文學校）

星期天爸爸開車帶我去超市買菜。我們每兩個星期就會去唐人街採購一次，因為這裡除了有各種水果和蔬菜以外，還有來自中國不同地方的食品和食材。

周末的唐人街，人潮特別多，我和爸爸正準備去買媽媽愛吃的冷凍餃子 。這時，我遠遠地就聽見有人大聲叫嚷：「我幹什麼？你管得著嗎？」才知道原來是有一位阿姨把本來裝好的一袋水果打開，挑選最大的幾個放在另外一個袋子裡，另外一位叔叔看見以後，認為阿姨的行為太自私了，所以指責了她。阿姨聽了不高興就吵了起來。我和爸爸都認為阿姨這種行為是不對的。

超市裡面的人愈來愈多，我們很快地買齊了所需要的東西，就馬上離開了。

這次逛超市讓我明白了一件事情，就是做人不能太自私。