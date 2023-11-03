這個暑假，我去了一個童子軍夏令營，並得到了四面童子軍頒發的世界優良公民徽章，更重要的是，我學到了和朋友們的溝通技巧，同時也學會了騎馬，還享受到釣魚 的樂趣。

記得第一天加入活動時，我覺得為了學習溝通和獲得優良公民的過程有點無聊，可是想要成為童軍的老鷹等級，必須要得到二十二面徽章。拿到十四面徽章是基本的要求，剩下的徽章要如何拿到，就得看每個人的表現了。

後來在營裡學習溝通技巧時，有一個部分讓我覺得很有趣，就是我的輔導員要團員們進行一場「說笑話比賽」。因為大家沒有事前準備，比賽時，大家說的內容都非常好笑。除了說笑話練習，我們還有演講訓練，所以我就拿到了兩面徽章。

另外，我覺得學習馬術比較有趣。在營地的馬都好高大，我有機會騎上了一匹健壯的馬，雖然那匹馬好像性情不太穩定，但是我還是很興奮，更重要的是我認識了馬的種類，也學了馬鞍的知識。

我拿到最後的一個徽章是在營區裡跟同伴們一起釣魚。我釣了很久都沒有釣到，可是其他的同伴都釣到了魚，我有一點難過。後來釣魚組的輔導員把一條童子軍釣到的魚煮給我們吃，我覺得那條魚的味道真是新鮮又好吃！

這次的夏令營，整體還不錯，為了要拿到更多的徽章，我只好快快地完成全部的訓練，如果明年還能再參加這個活動，我就會慢慢地享受所有的訓練課程，那也將會是我第三次參加童子軍夏令營了。