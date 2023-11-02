每個周六，我和弟弟都要參加很多課外班。每次，我們都得抓緊時間從一堂課跑到另一堂課，再接著衝到下一堂課。

我和弟弟早上一起床，媽媽就不停地催著我們快點吃早飯，因為九點我們就要上體操課。體操是十點下課，接著弟弟十點馬上就是籃球訓練，通常體操還差幾分鐘下課的時候，他就要先走了，好在籃球場就在體操學校旁邊，所以很快就可以趕上籃球課。

我上完體操課則不用太著急，因為我的舞蹈課是十一點開始，我常常會走到籃球場看弟弟打籃球，看上十幾分鐘，爸爸或媽媽就會開車把我送去跳舞課。我一到舞蹈學校，就迅速換衣服開始上課。沒等上完舞蹈課，這回輪到我要提前離開了，因為舞蹈課是十二點結束，而我的籃球比賽正是十二點開始。經常是老師還在上課，爸爸就把頭伸進來說：「翻翻，該走了！」我就馬上從舞蹈教室出來，再快速換上籃球服，然後跟著爸爸衝到車上，開車到籃球場打比賽。高興的是，每次我們全家人都會在那看我打球，給我們隊加油。遺憾的是我們兩次比賽都輸了，希望下次能贏。

籃球比賽有四十分鐘，結束後終於可以吃午飯了。可是，吃完飯，下午兩點半我還有跳舞排練，真的好累人。不過，跳舞排練結束後，我就沒有其他課，總算可以回家了。

周六雖然繁忙，但有時也有幸運的事情發生。上周我去看弟弟打籃球的時候，居然遇見了籃球大明星達米安里拉德（Damian Lillard）。里拉德的兒子正好也在這裡打籃球。我問里拉德能不能跟他合照，由於他抱著他的女兒，他不想讓她出現在照片裡，就說：「不好意思，我現在不能。」雖然我有點失望，但是能這麼近地見到里拉德還是很開心的，希望下次再見到他的時候，他能和我合影。