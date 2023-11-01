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火車頭的第二份工作／《退休的老火車頭》系列之一

駱曉戈（馬里蘭州）

我家靠江邊，旁邊原來是專門運貨物的火車站，現在廢棄了，成了一個被廢棄的停車坪。

太陽出來了，動物們出來了，他們都在找太陽，動物們都說，找到太陽便找到了春天。

一隻小烏龜慢悠悠地爬來，他是來找兄弟小山龜的！小山龜是從山洞來的。一陣風吹來，把小山龜背上花的種子吹到了退休的老火車頭身上，但老火車頭不知道，是小烏龜看到的，他遠遠地就看見一座花山！小烏龜看花了眼，險些沒有認出是小山龜，又一陣風吹來，他才發現小山龜已經穩穩當當坐在老火車頭身上了。

至於還有哪些動物，比如什麼鳥、什麼蟲子也爬到了老火車頭的身上，帶來一些什麼樣的花草種子，退休的老火車頭一點也不知道。

又過一年的春天，老火車頭背上的花種子發芽、生根了，並開出一朵朵小花，有紅的、紫的、黃的、綠的，這麼多植物在他身上安家，老火車頭還是不知道。

老火車頭躺在暖洋洋的海灘上，總是回想當年他披紅戴彩，人們敲鑼打鼓歡迎他遠征，或者歡送他的歸來。火車頭不是一個一般的名稱，是一種榮譽，至高無上的榮譽。可是現在他老了，拉不動長長的火車車廂……。

喜慶是鄰居家的孩子，曾勸老火車頭到花店裡去。他說：「您身上背上那些鮮花，可比那些人工插花的花籃漂亮多了。」老火車搖搖頭，喜慶只好走了。

猴子看見了，想讓老火車頭到自己開的賓館去當門衛，這可比光會說「歡迎光臨」的禮儀小姐強多了，老火車頭聽了就煩心，他又擺擺手，猴子只好走了。

老火車頭遇到了很多類似的情況，有的想讓老火車頭當「保全」，有的想讓他當舞台上的道具，要不就當「演員」……老火車頭都不答應。

老火車頭到底要幹什麼呢？

原來，海灘附近有間醫院，這間醫院很破舊，來治療的病人都是沒有錢上大城市治病的老病號。有些是挖煤炭的工人，有的是過去火車站的裝卸工，他們年輕時候和老火車一樣輝煌，只是現在人老了，又有疾病。

老火車頭想：醫院的病人一定更想看到春天的鮮花。（待續）

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