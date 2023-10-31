大部分的小孩子都喜歡萬聖節 ，因為提到萬聖節，他們就會聯想到胖嘟嘟的南瓜和甜甜的小糖果。

萬聖節夜晚來了！天空裡的月亮又圓又亮，小孩子們都穿上非常可怕的鬼怪服裝，跑到外面去。有一些孩子跑到鄰居的房前敲門，他們快快樂樂地大聲叫：「不給糖，就搗蛋！」大家都覺得心裡很溫暖。

可是有一個小男孩留在家裡不去要糖果。媽媽擔心地問：「吉米，你為什麼不跟朋友一起去玩？」吉米回答：「因為我害怕萬聖節！大家會穿可怕的服裝，放可怕的鬼怪裝飾，太可怕了，我不敢出去！」

媽媽還是鼓勵他到外面去，於是吉米拿著一個小南瓜籃，緊張地出門了。

過了一會兒，吉米迷路了，他開始哭泣，心裡覺得很害怕。突然，有一隻黑貓走到他身旁。黑貓對吉米說：「你為什麼在哭？」吉米嚇了一跳，為什麼這隻小貓咪會講話呢？神祕的黑貓繼續說：「是因為你覺得萬聖節很可怕嗎？」吉米立刻回答：「是！我不懂為什麼大家這麼愛萬聖節，這只是一個很可怕、很奇怪的節日！」

黑貓笑著告訴吉米：「吉米，萬聖節沒有那麼可怕。萬聖節是一個讓小朋友開心的節日，也是一個團圓的日子。想一想，萬聖節夜晚你會跟兄弟姊妹或朋友一起收集糖果，跟家人一起雕刻南瓜。你也可以穿上很酷的服裝，服裝不需要看起來很可怕，比如兔子服裝或熊貓服裝。」

吉米想了一下，然後說：「我明白了，萬聖節原來並沒有那麼可怕！謝謝貓咪先生！」可是，黑貓已經不見了。

吉米走回家裡時，心裡想：萬聖節其實並不可怕，下次自己不會再這麼害怕了。吉米終於認識了萬聖節，也喜歡上萬聖節。