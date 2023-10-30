哎！時間過得真快，已經是萬聖節 了。我記得前年萬聖節，那時候很傷心，因為新冠病毒，我們不能參加「trick or treat：不給糖就搗蛋」。但去年我們終於可以去要糖了，我扮成一個電影人物叫「尚氣 」，妹妹扮成「黑寡婦」，小妹則是她的妹妹「Yelena」，我們都是超級英雄。我立志要成為我們家拿最多糖的人。

朋友們一來，我們就開始逛街去拿糖。那天的天氣看起來會下雨，所以我帶了一把大雨傘。每年萬聖節時，密西根的天氣都不太好，有時也會狂風暴雨 。至少我們很高興也很驚訝，有許多家庭發了很多糖果給我們，因為這一年街上的人潮並沒有很多，我感到有些奇怪。

我們走了一會兒，又看到更多朋友，但這些朋友很不乖，為了拿更多糖果而破壞規則。比如說，發糖果的人說「拿一塊吧」，他們卻會拿走四、五塊！

活動結束後，我和同伴、其他朋友道別，回到家數數看我們拿到多少糖。我的「戰利品」很豐富，有巧克力和水果糖等等，很多種糖果我都喜歡，但我最喜歡「TWIX」，這是一種混和焦糖的巧克力，非常好吃！

我的小妹跑來跟我要了一塊糖，我給了她以後，她非常高興。我知道我長大以後可能就不會這麼喜歡糖果，但現在我還是一個小孩！所以未來幾年，我還是想繼續參加萬聖節的「不給糖就搗蛋」！