我叫李錦超，我的名字的意思是要讓我「超標」，做一個厲害的人。我從小就不斷超越目標，希望以後也能繼續保持。我今年剛開始上高中，高中裡有很多新同學，我還在適應環境。

我的爸爸媽媽都是福州人，在美國開了一家餐館，到現在十五年了，我從小就在那裡幫忙。

我的愛好是學習。小時候媽媽就叫我多讀書、好好學習，現在看書跟學習已變成了我的習慣。我也喜歡打籃球，已經打了幾年了，並加入了學校的籃球隊，去年我們獲得了冠軍，讓我感到很自豪。此外，我也喜歡聽音樂，剛剛開始學彈吉他。我要好好學，希望能彈得更好。我飯吃得很多、不挑食，但我最喜歡吃米飯，爸爸媽媽和朋友們都叫我「飯桶」，因為我可以一下子很快地把飯吃完。

我還不知道長大以後想要做什麼，但是如果現在就要我選的話，我會選擇當醫生，因為我想幫助別人。長大後，我想成為一個成功的人，我會努力去實現這個目標。

李宇凡（紐約，人力中心中文學校）

我叫李宇凡，這是媽媽幫我取的名字，她說「宇凡」的意思是希望我「氣宇非凡」。

在空閒的時間，我會打籃球和玩電子遊戲。然而，在上課的日子裡我總是很忙碌，因為我現在是高中十年級了，每天都有很多作業。在學校裡，我參加了田徑隊，這很令我興奮，因為我很愛跑步，也常常參加跑步比賽。

我的家除了我以外，還有四位家庭成員：爸爸、媽媽、姊姊和奶奶。我和家人的關係都很好，雖然有時候我們仍會對彼此不太高興，但我還是很愛我的家人。

這就是我的自我介紹。