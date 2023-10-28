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萬聖節的由來

葉哲明（加州，學園雙語學校）

你知道萬聖節的故事嗎？今天我要告訴你萬聖節的由來。

傳說，蘇格蘭人和愛爾蘭人很害怕十月三十一日的晚上，因為那天死神「薩溫」和他的手下鬼魂們會來找替死鬼。

很久很久以前，在某一年十月三十一日傍晚，天色逐漸昏暗，比利催促他的弟弟回家。每年十月三十一日蘇格蘭人和愛爾蘭人會慶祝一整年的豐收，而比利的父母正收拾豐收儀式的物品以及農作物。

天快黑了，父母很擔心，比利和弟弟終於回來了。他們把窗戶關起來，媽媽就給了孩子們鬼怪的面具。死神薩溫和他的手下鬼魂來時，找來找去都沒有找到人。天亮之後，死神薩溫和他的手下鬼魂就離開了。

後來，每年十月三十一日，小孩子會戴上可怕的面具，然後到鄰居的家說：「不給糖，就搗蛋！」鄰居會給小孩子糖果。這天就是萬聖節。

我喜歡糖果，也喜歡萬聖節。

辰谷泰日（加州，學園雙語學校）

很久很久以前，人們最怕死神。每年的十月三十一日是死神最強的時候，死神會到處抓人。

十月三十一日那天傍晚，眼見太陽就要下山了，哥哥大明便催促弟弟明明快點回家。他們在回家的路上都戴上了鬼怪的面具。

父母給大明和明明兩個南瓜燈，他們把南瓜燈放在門口，這樣死神就不能進去他們家了。這晚，人們都穿上鬼怪的衣服，放南瓜燈在門口，他們也會給糖果，因為死神不喜歡甜的東西。

死神看大家都穿上鬼怪的衣服，以為他們是鬼，一個人都沒有，所以死神就回家了。隔天太陽升起之後，大家都很開心，因為死神沒有找到他們。

今年我要穿上鬼怪的衣服、放南瓜燈，也給人們糖果。我喜歡快樂的萬聖節！我們會給別人糖果，也會去參加「不給糖就搗蛋！」拿更多糖果。

萬聖節 比利 加州

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