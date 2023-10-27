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運動的快樂與啟示

蘇凱琳（紐約華僑中文學校）

每個人都有自己的愛好，我的愛好是運動。我是一名運動員，我在學校游泳校隊經常參加比賽, 但是比起運動，我更喜歡當一名球迷觀眾，觀看各種各樣的賽事，如足球、籃球和網球。對我來說，運動除了是一種健康和有趣的活動，同時也能幫助人們保持愉快和放鬆身心，還可以帶來友誼和團隊合作的樂趣。運動在我的生活中十分重要，所以我總想和同學們分享我對運動的熱愛，並鼓勵更多的同學加入運動的行列。

身為校刊社社員，我常在校刊裡發表文章，分享運動方面的個人經歷。譬如，去年夏天，我有一段十分難得的經歷，經過了層層考試和篩選，我很榮幸地獲選為美國網球公開賽（US Open）的球僮。那次經歷對我來說意義非凡，除了能近距離與球員們簡單地互動，還上了電視，我在參加球僮選拔期間學會了如何堅持不懈，也奮戰到最後，努力度過難關。

賽季過後，我在校刊中寫了一篇關於如何成為一名網球球僮的文章，希望藉此激勵更多人申請成為球僮，以便與他們分享這個經驗。

就像之前提到的，我也很喜歡看運動比賽，每當我放學回家時，看運動競賽總能幫助我放鬆。看比賽很有趣，因為人們能從運動員身上學到很多，運動員向我們展示了天下沒有不勞而獲的事。運動場上的傲人成績沒有一次是輕而易舉得到的，只有全力以赴才能發揮出自己的最佳表現。我尤其喜歡觀看「逆轉勝」的翻盤比賽，因為它證明了生活是充滿意外的，任何事情都可能在任何時刻發生變化，唯有堅持不放棄的人，才能得到最終的勝利。

我希望，透過分享我從運動中得到的人生啟示、我對運動的熱愛，能夠激發我的同學們去參加任何一項運動，從而得到更多收穫。

對我來說，我很慶幸我是一名游泳選手，並參加了游泳隊，無論是比賽中的過程，或是與隊友的合作都是很珍貴的經驗。

我相信將運動融入生活可以讓生活變得更好，希望透過校刊分享我對運動的熱愛後，我的同學們也能夠像我一樣有同感，並親自體驗運動的好處和重要性。

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